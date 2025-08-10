Salcedo FC y el Atlético Vega Real ganan en jornada 1 LDF

Los equipos de Salcedo FC y el Atlético Vega Real vencieron al Atlético San Cristóbal y club Atlético Pantoja respectivamente en el cierre de la fecha inaugural de la LDF 2025-2026.

El triunfo de los de la Provincia Mirabal llegó por goleada de seis goles por cero en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

Los goleadores de Salcedo fueron Daniel Jamesley y Jorge Comas con dos dianas cada uno, Brayan Bermúdez en una oportunidad y un autogol de San Cristóbal.

Para Salcedo fue un debut soñado en la primera división de la LDF..

De su parte el Atlético Vega Real arrancó con triunfo contundente en casa de tres goles por cero ante el siempre difícil club Atlético Pantoja.

Los tantos veganos fueron de José Barragán de penal, Victor Morales y Erick Montaño.

La jornada dos de LDF comienza este martes 12 de agosto con los enfrentamientos Delfines y OyM en el Parque del Este y Moca ante Jarabacoa en el Polideportivo Moca 85.