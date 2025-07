Las españolas, campeonas mundiales, buscan el título europeo tras luchar contra el sexismo

Si las jugadoras de fútbol de España han pasado de ser desconocidas a ser aspirantes al título en menos de una década, no ha sido fácil.

El equipo nacional ha tenido que luchar por un mejor entrenamiento, condiciones de viaje decentes y modernas instalaciones de entrenamiento.

Esto dio sus frutos con un título de la Copa del Mundo en 2023, la corona de la Liga de Naciones el año pasado, y el domingo se enfrentan a Inglaterra en la final del Campeonato Europeo.

“Es algo ha sido un constante del nivel de selección para luchar con condiciones de trabajo aceptables para rendir al máximo nivel”, señaló el viernes la exdefensora de España Marta Torrejón por teléfono a The Associated Press.

Torrejón vivió los años difíciles, el tiempo en que jugar para su país se sentía, en sus palabras, como una “pérdida de tiempo”.

Y sabe, por hablar con compañeras del Barcelona que aún juegan para su país, cuánto han mejorado las cosas.

Torrejón se retiró del fútbol internacional después de la Copa del Mundo de 2019 como la jugadora con más partidos en la historia de España, con 90 apariciones. Desde entonces, la jugadora de 35 años ha ayudado al Barcelona a ganar tres títulos de la Liga de Campeones y una serie de otros trofeos.

También participó en una de las revueltas que las mujeres de España han llevado a cabo para exigir más de los hombres que dirigen el juego.

Después de la Copa del Mundo de 2015, Torrejón y otras jugadoras presionaron con éxito para la destitución del entrenador Ignacio Quereda, quien había dirigido al equipo durante casi tres décadas, por su mala preparación antes de la primera aparición del equipo en la competición.

Quereda fue acusado más tarde por exjugadoras de abuso verbal, una acusación que él negó.

“Cuando me retiré, mi sensación era que me encantaba jugar con la selección, pero como el nivel de preparación y cuidado de las jugadoras era más bien escasa, dicho mal y pronto, sentía que era una pérdida de tiempo. El nivel de entrenamiento bajaba mucho, y el nivel de gimnasio era pobre, comparados con el club. Era dar un pasito hacía atrás. Tengo entendido que esto no pasa ahora, y me alegro”, dijo Torrejón.

Torrejón dijo que vio pasos en la dirección correcta bajo el exentrenador de España Jorge Vilda, quien reemplazó a Quereda, pero sintió que aún había más potencial sin explotar en el equipo cuando se retiró.

Después de que Torrejón dejó el equipo, algunas jugadoras anunciaron en 2022 que ya no jugarían para Vilda a menos que dirigiera una operación más profesional. Fue respaldado por la federación. Algunas jugadoras regresaron para jugar para él, y el equipo hizo historia al ganar la Copa del Mundo de 2023.

Las celebraciones se vieron ensombrecidas por el comportamiento del entonces presidente de la federación, Luis Rubiales, quien besó a una jugadora en los labios sin su consentimiento durante la ceremonia de premiación en Sídney.

Vilda apoyó inicialmente a Rubiales cuando las jugadoras se levantaron para forzar la destitución de Rubiales y la mejora de las condiciones de viaje y el manejo del equipo. Vilda ahora está entrenando a Marruecos, que juega contra Nigeria en la final de la Copa Africana de Naciones Femenina el sábado.

Torrejón dijo que había escuchado de Alexia Putellas e Irene Paredes, pilares de España y Barcelona, que las cosas están mejor desde que Rubiales y Vilda se fueron.

La nueva entrenadora Montse Tomé ha mejorado los métodos de entrenamiento. España lidera el camino en la Eurocopa en goles marcados, posesión de balón, precisión de pases y porterías a cero.

En la victoria de España por 1-0 en la semifinal sobre Alemania, Aitana Bonmatí se apoyó en los analistas del equipo, quienes le informaron que la portera rival tendía a dejar su poste cercano desprotegido. El resultado fue un gol ganador exquisito desde un ángulo cerrado.

Torrejón dijo que ese tipo de conocimiento táctico del personal era impensable hace una década.

Barcelona y otros clubes han elevado a españa

La centrocampista de España Patri Guijarro está de acuerdo con Torrejón en que la inversión sostenida que Barcelona ha proporcionado durante la última década en el fútbol femenino ha impulsado al equipo nacional.

“Todas cada día trabajamos muy bien en los clubes y yo creo que esos resultados poco a poco que se han ido consiguiendo en los clubes, también se han visto reflejados en el en la Selección”, señaló Guijarro el viernes en el campamento de España en Lausana, Suiza.

Guijarro también atribuye la profesionalización de la liga femenina de España en 2021, lo que permitió a las jugadoras “dedicarnos plenamente al fútbol”.

Guijarro es una de las 11 jugadoras del Barcelona en el equipo de 23 miembros de España. La contingente del Barcelona incluye a Bonmatí y Putellas, quienes han compartido los últimos cuatro premios Balón de Oro entre ellas.

Xavier Vilajoana supervisó el equipo femenino y la academia de entrenamiento del Barcelona de 2015 a 2020. Durante ese tiempo, el club aumentó drásticamente su financiación para el fútbol femenino y construyó un programa de entrenamiento para niñas.

Vilajoana dijo que una decisión crítica fue tener a los mismos entrenadores entrenando a los equipos de niños y niñas. De esa manera, el estilo del Barcelona se inculcó en todos los niños, y la posesión de balón, los pases cortos y la presión se convirtieron en fundamentos de los equipos femeninos también.

“Sobre todo también era un problema sociológico y de evolución de la de la sociedad. Al final, no nos engañemos, hemos vivido muchos años en una sociedad muy machista y esto se reflejaba en el fútbol femenino. Entonces, obviamente el acompañamiento y el cambio a nivel de mentalidad de la sociedad, pues siempre ayuda” dijo Vilajoana a la AP.

"Teníamos talento"

En el trasfondo, el fuerte movimiento feminista de España ayudó a que el público apoyara a las jugadoras mientras avanzaban hacia la igualdad y el éxito.

“Me alegro mucho para mis compañeras. Hemos sido muchas las jugadoras que peleamos mucho para la selección pero quedamos a las puertas. Una cosa que sabíamos era que el talento estaba, lo que faltaba era el apoyo”, señaló Torrejón.