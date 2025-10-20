Max Verstappen busca la perfección mientras persigue a McLaren por título de la F1

Max Verstappen persigue la perfección mientras busca su quinto campeonato de Fórmula 1.

Después de su dominante fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, el piloto de Red Bull dice que todo es posible.

“La oportunidad está ahí. Creo que es emocionante, y realmente estoy muy emocionado por el final”, afirmó Verstappen después de su tercera victoria en cuatro carreras. “Creo que necesitamos ser perfectos hasta el final”.

En una temporada que una vez consideró prácticamente perdida, Verstappen ahora está persiguiendo al dúo de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris. Y cuando levantó el trofeo del vencedor en el podio el domingo, quedó claro que Verstappen ha tomado esta carrera por el título por los cuernos y puede que no lo suelte.

La racha dominante de Verstappen últimamente ha reducido su brecha con el líder Piastri de 104 puntos a 40 en un lapso de solo cuatro carreras. Está a 26 puntos de Norris.

Quedan cinco carreras y dos sprints en la temporada, comenzando esta semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México, donde Verstappen tiene cinco victorias en su carrera.

Verstappen sería solo el cuarto piloto en ganar cinco títulos. Y se uniría a Michael Schumacher como los únicos pilotos en ganar cinco consecutivos.

Después de la carrera en Texas, Verstappen dijo a la BBC: “Estamos yendo a toda velocidad”.

Eso debería inquietar a McLaren.

McLaren ya ha ganado el campeonato de constructores gracias al dominio de sus autos al principio y durante el verano. El péndulo claramente se ha inclinado hacia Red Bull ahora, pero McLaren aún puede recuperarlo.

Verstappen sabe que los pilotos de McLaren todavía lideran el campeonato y aún tienen autos muy rápidos.

“Hemos recuperado mucho”, expresó Verstappen. “Pero al mismo tiempo, sabes, las diferencias (entre autos) son muy pequeñas”.

McLaren no quiere mostrar ninguna grieta en la confianza de que uno de sus pilotos puede mantenerlo a raya. Piastri, a pesar de un fin de semana miserable en Texas con un choque en la carrera sprint y un quinto lugar en el evento principal, señaló que todavía lidera el campeonato, incluso cuando la brecha se está reduciendo.

“Prefiero estar donde estoy que los otros dos”, comentó Piastri. “Mi mentalidad no ha cambiado, y ciertamente no lo hará ahora. Solo estoy tratando de hacer el mejor trabajo que pueda cada fin de semana y, naturalmente, los resultados se cuidarán solos”.

Los propios errores de Piastri han dado a Verstappen grandes oportunidades para remontar. Se estrelló en la primera vuelta en Azerbaiyán, donde Verstappen ganó. Su choque con Norris en la carrera sprint de Texas permitió a Verstappen obtener el máximo de puntos en el día.

En las cinco carreras desde el descanso de verano de la temporada, los 119 puntos totales de Verstappen han igualado a los dos autos de McLaren combinados.

Norris podría arruinar la carrera por el título de Verstappen incluso si las esperanzas de Piastri se desmoronan. Su segundo lugar en Texas lo acercó a 14 puntos de su compañero de equipo.

“Es bastante simple: solo intenta vencer a ambos pilotos y la vida es fácil”, dijo Norris.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, había advertido hace un mes que Verstappen sería una amenaza para el título. Pocos lo tomaron en serio entonces.

“Cuando digo algo, lo digo en serio”, manifestó Stella. “Para mí, no hay misterio. Sabemos que cuando Max tiene el material para ganar, se convierte en un candidato muy serio para ganar”.