Dubois se repone de caídas y noquea a Wardley para ganar el título pesado de la OMB

Daniel Dubois llegó tarde, cayó a la lona temprano y aun así venció a Fabio Wardley para convertirse en campeón de peso pesado por segunda vez.

Dubois noqueó a Wardley en el 11mo asalto el sábado para ganar el título de los pesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el Co-op Live Arena, después de que, según reportes, el tráfico demoró su llegada.

Wardley derribó a Dubois (23-3, 22 nocauts) apenas 10 segundos después de iniciado el combate con un derechazo alto, y lo volvió a mandar a la lona en el tercer asalto, pero el excampeón de la FIB se recuperó en ambas ocasiones.

A partir de ahí, dominó al conectar potentes derechas que provocaron hinchazón y sangrado en el rostro de Wardley.

Dubois, cuya determinación había sido cuestionada en el pasado, afirmó: “Sé que tengo corazón, muchísimo corazón, soy un guerrero ahí dentro. Qué gran pelea, qué gran batalla. Soy el número 1 otra vez”.

Wardley recibió golpe tras golpe sin caer antes de que el réferi Howard Foster detuviera el combate al inicio del 11mo.

Es la primera derrota profesional de Wardley (20-1-1, 19 nocauts). El británico realizaba su primera defensa del título.

“Es un tipo resistente... un gran guerrero. Fue un honor estar en el ring con él”, aseveró su compatriota Dubois.

Dubois perdió su cinturón de la FIB ante Oleksandr Usyk por nocaut en el quinto asalto en el estadio de Wembley en julio pasado. Fue su segunda derrota ante Usyk.

Ahora, podría encaminarse a un choque con la estrella en ascenso Moses Itauma, quien estaba a pie de ring. El presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, ha dicho que, tras la victoria aplastante de Itauma sobre Jermaine Franklin, recomendará que el zurdo británico se convierta en el retador obligatorio de la OMB.

Pero Frank Warren, el promotor tanto de Dubois como de Wardley, señaló en el cuadrilátero que el contrato incluye una cláusula de revancha.

Usyk posee los cinturones de la AMB, el CMB y la FIB. El próximo combate del ucraniano de 39 años será contra el excampeón de kickboxing Rico Verhoeven el 23 de mayo en las Pirámides de Guiza, en Egipto.

Chelli sorprende a Morrell

El semipesado londinense Zak Chelli dio la gran sorpresa al detener al zurdo cubano David Morrell en el 10mo asalto. Chelli (17-3-1, 9 nocauts) retó al campeón semipesado del CMB, David Benavidez, quien también posee títulos en peso crucero.

Morrell (12-2, 9 nocauts) había llegado a los 12 asaltos con Benavidez el año pasado, al perder por puntos.

Jack Rafferty (27-0-1, 18 nocauts) tuvo un exitoso debut en peso wélter ante Ekow Essuman (22-3, 8 nocauts), de 37 años, cuya esquina retiró a su boxeador después de seis asaltos.