Spieth y Scheffler están a una pierna del Grand Slam de su carrera

El vídeo empezó a reaparecer hace un par de años, cuando Scottie Scheffler era dos veces campeón del Masters, atrincherado en el puesto número 1 del mundo, y Jordan Spieth salía del top 50 y se dirigía a operarse de la muñeca izquierda.

La cadena de televisión de Dallas WFAA publicó un fragmento del Campeonato Junior Byron Nelson en 2009. Scheffler tenía 13 años y, por supuesto, llevaba pantalones, en pleno calor de verano texano. Spieth estaba a punto de cumplir 16 años, la estrella que hizo 62 para ganar por 11 golpes.

Avanzando 17 años, ambos están a una pierna del Grand Slam de su carrera.

Spieth tendrá su décima oportunidad en el palo más esquivo del golf cuando el PGA Championship comienza el jueves en Aronimink. Scheffler parece estar mucho más cerca de ello, aunque su primera oportunidad de ganar los cuatro majors aún está a un mes de disputar el Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills.

"Es tres años mayor que yo", dijo Scheffler. "Cuando yo crecía, él siempre era el mejor junior. Cuando tenía la oportunidad de competir contra él, observaba y veía qué hacía bien. Fue un gran jugador junior. Siempre iba un paso por delante de mí y, en general, un poco mejor."

Ahora los papeles están invertidos. Scheffler le adelantó definitivamente en el ranking mundial a finales de 2021 y la diferencia ahora es más bien un abismo.

La última de las 16 victorias mundiales de Spieth fue hace cuatro años en la RBC Heritage. Scheffler ha ganado 19 veces desde entonces, incluyendo una medalla de oro olímpica en París y dos veces en el Hero World Challenge en las Bahamas. Ha sido jugador del año del PGA Tour durante las últimas cuatro temporadas. Tiger Woods es el único jugador que ha ganado el premio más veces consecutivas.

Spieth dice que de vez en cuando siente celos del éxito de los demás, pero no cuando se trata de Scheffler.

"Es como, tío, quiero prestar atención a lo que hace y averiguar cómo hacerlo", dijo Spieth. "Muchas veces, cuando los chicos mejoran, creo que en mi mejor momento puedo hacer lo que ellos han hecho. Obviamente nunca he penetrado el balón como Rory (McIlroy). Pero con Scottie, siento que en mi mejor momento puedo acertar cualquier golpe. No creo haber llegado nunca a su nivel de juego de hierro — no es que nadie lo haya hecho.