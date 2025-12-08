Un “riquito“ incursiona en el boxeo profesional

El 99.99% de los boxeadores tienen su origen en la pobreza extrema, cerca de la indigencia, el tema es histórico y rutinario en uno de los deportes en que los desamparados pueden llegar a ser rey y lograr riqueza… pero la historia promete cambiar.

Sebastían Mencía no es la excepción exacta, pero en el caso del boxeo dominicano es lo que más se parece al contraste de ser un boxeador: viene de una familia de economía acaudalada, desde niño es un aventajado estudiante (Colegio Carol Morgan) que mantiene un índice académico de excelencia; de forma particular puede viajar y contar con todo lo que necesita un joven de su edad. Incluyendo la fe en Dios para lograr sus propósitos.

“Vengo a un mundo que ya conozco. Rudo, violento todo el tiempo, pero también en esa dinámica se crece y podemos dar el máximo por obligación o tu rival te pasa la cuenta durante el combate. “Si yo soy la excepción ha sido por casualidad, porque llegué al boxeo igual que todos los que hacemos este deporte; estoy acá solo porque me fascina. Quiero agradecer a mi entrenadores Osvaldo Guzmán y el ex campeón mundial Julio César Green, a mi equipo de trabajo y a todo el público que me apoya”.

fascinación por el ring

Contrario a muchos jóvenes que la práctica del boxeo es un obstáculo para ir a la escuela, Sebastían, quien ya jugaba fútbol en sus días dorados en el Colegio Calasanz, fue tomando interés por el boxeo a los 13 años a manera de fitness, para mantener su físico.

¡Fue su padre quien lo motivó para subir al entablado!

“Fui yo quien le dio el apoyo cuando supe que le gustaba el boxeo. No pensé en eso de si era un deporte para pobres. Le dije sí, sí. Y siempre estaré a su lado apoyándolo; si un día quiere retirarse también lo apoyaré. “Él no ha bajado ni un punto en su índice académico, el boxeo no ha sido distracción; en cambio, ha mantenido su responsabilidad en todo”, dijo Vladimir Mencía, quien es ingeniero civil y acústico.

los estudios primero

Los primeros pasos de Mencía de manera oficial sobre el ensogado fueron en el gimnasio de la selección nacional; logrando medallas de oro a nivel juvenil en los Juegos Escolares y otros eventos de esa categoría.

Tiene 19 años y ya terminó sus estudios elementales y por encima de sus expectativas deportivas, ingresó a la universidad UNIBE, donde cursa el primer semestre de Administración de Empresas.

Su hermano Alejandro, de 20 años, siguió los pasos de su padre y se graduó de ingeniero.

Él agotará una programación profesional que le tomará tres años de estudios en el país y el último en el extranjero.

Mencía, a quien su familia y amigos cercanos le llaman ‘Seba’, hará su esperado debut profesional el 13 de diciembre frente al peso ligero (135 libras) Juan Constanza, un rival con experiencia en Artes Marciales Mixtas y kidboxing. El pleito será a distancia de 6 rounds.

Centenares de sus amigos, compañeros de estudios y público atraído por su historia, han adquirido boletos para darle su apoyo. “Seba” ya es conocido por medio país, ya que su padre se ha motivado a promocionar el debut de “su futuro campeón” en las principales pantallas promocionales en avenidas y plazas comerciales de Santo Domingo

El próximo sábado 13 de diciembre en el coliseo Carlos Teo Cruz la empresa Shuan Boxing despedirá el año con un show encabezado por el exdoble monarca mundial Erick Rosa (Mini Pacman) versus el azteca Luis Enrique de la Mora Beltrán, y el clasificado mundial Edwin de los Santos contra el mexicano Eliot Chávez, ambos combates a 10 rondas.