Hallan muerta a una mujer que habría salido al monte a orar en La Romana

El cuerpo de una mujer cristiana en La Romana fue hallado el fin de semana. La víctima, reconocida por su devoción religiosa, se dirigía a orar a un monte cuando fue atacada de una puñalada.

La occisa fue identificada como Adalgisa Peralta, residente del sector Villa Verde, y deja a tres niños en la orfandad.

A través de videos que circulan en redes sociales, familiares, amigos y allegados, visiblemente afligidos por lo ocurrido, claman por justicia debido a la forma violenta en la que terminaron con la vida de la joven.

“Mi hermana era una persona muy creyente, salía en las mañanas a hacer su ayuno para ese monte; era muy frecuente asistir a esa zona con compañeros de la iglesia y a veces solas”, expresó consternada y entristecida Ada Yulitza Peralta, hermana de la occisa, durante el velatorio.

Los parientes de Adalgisa Peralta presumen que ella se dirigió al monte sin ninguna compañía.

“De este lugar de La Romana que tomen todas las medidas correspondientes para poder buscar a ese criminal y someterlo a la acción de la justicia con todo el peso de la ley”, manifestó en el audiovisual otro de los dolientes no identificado.

Tras lo ocurrido, la comunidad de Villa Verde está afligida y exige a las autoridades esclarecer el caso para que la muerte de Adalgisa Peralta no quede impune.