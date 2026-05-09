Bohm rompe su mala racha con 2 jonrones y un doble en la victoria de los Filis

Alec Bohm conectó dos jonrones, un doble y produjo cuatro carreras en su regreso tras dos partidos en la banca, Kyle Schwarber conectó un jonrón de tres carreras y los Filis de Filadelfia vencieron a los Rockies de Colorado 9-3 el sábado por la noche.

Trea Turner conectó cuatro hits para los Phillies, que mejoraron su récord a 9-3 bajo la dirección del mánager interino Don Mattingly.

Los Phillies se vieron en desventaja tras el jonrón de Willi Castro en la segunda entrada contra Aaron Nola, pero reaccionaron en la tercera contra Kyle Freeland (1-4).

Bohm, que no había jugado desde el miércoles y tenía un promedio de bateo de .159, conectó un jonrón al jardín izquierdo para empatar el partido. Bryson Stott y Trea Turner conectaron sencillos a continuación, y Schwarber le siguió con un batazo a la tribuna superior del jardín derecho, su decimocuarto jonrón de la temporada, líder en la Liga Nacional.

Nola pensó que había ponchado a Jake McCarthy con un lanzamiento de 3-2 para terminar la cuarta entrada de los Rockies, pero McCarthy pidió la revisión y el árbitro ABS dictaminó que el lanzamiento era bola. Kyle Karros luego conectó un doble que impulsó a McCarthy y a Troy Johnston, acercando a los Rockies a un marcador de 5-3.

Bohm volvió a conectar un jonrón en la cuarta entrada y añadió un doble de dos carreras en la octava, elevando su promedio a .177.

Nola fue relevado tras 4 2/3 entradas y 94 lanzamientos, y el bullpen de los Phillies no permitió ningún hit en lo que restaba del partido. Tim Mayza (1-1) consiguió el último out de la quinta entrada.

Freeland permitió siete carreras, seis de ellas limpias, en 10 hits en cinco entradas.

El primera base de los Phillies, Bryce Harper, fue sustituido por un bateador emergente en la parte baja de la primera entrada debido a lo que el equipo describió como una migraña.