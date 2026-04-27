Suárez lanza en grande ante Toronto y Boston extiende racha de triunfos a tres

Ranger Suárez y Greg Weissert se combinaron para permitir solo dos hits, Carlos Narváez conectó un jonrón solitario y los Medias Rojas de Boston vencieron a los Azulejos de Toronto 5-0 el lunes por la noche, su tercera victoria consecutiva y la segunda seguida bajo el mando del mánager interino Chad Tracy.

Es la primera vez en esta temporada que los Red Sox ganan tres partidos seguidos. Boston despidió al mánager Alex Cora y a cinco entrenadores el sábado tras comenzar la temporada con un balance de 10 victorias y 17 derrotas.

Dos aficionados de los Red Sox se sentaron en la primera fila, detrás del bullpen visitante, con un cartel que rendía homenaje a Cora y al entrenador Jason Varitek, quien fue reasignado dentro de la organización. El cartel decía: «Gracias, AC-Tek. Siempre serás nuestro capitán».

Suárez (2-2) ponchó a 10 y dio una base por bolas, igualando su mejor marca de la temporada al lanzar ocho entradas. Superó a Dylan Cease y mantuvo a los Blue Jays sin hits hasta que Jesús Sánchez conectó un doble por la línea del jardín izquierdo al comienzo de la sexta entrada. Suárez ponchó a los dos siguientes bateadores y luego retiró al primer bateador, Myles Straw, con un elevado.

El lanzador zurdo retiró a los últimos nueve bateadores a los que se enfrentó antes de que Weissert terminara, sorteando un doble con dos outs en la novena entrada del bateador emergente Daulton Varsho.

Marcelo Mayer conectó un sencillo productor de carrera en la cuarta entrada. Roman Anthony impulsó una carrera con un sencillo al cuadro en la quinta, y Wilyer Abreu añadió un doble productor. Caleb Durbin conectó un sencillo que impulsó a Mayer en la sexta entrada.

Narváez extendió a cinco la racha de Boston de juegos con al menos un jonrón, la más larga de la temporada, al conectar un cuadrangular con dos outs ante el novato Chase Lee en la octava entrada. Este fue el segundo jonrón de Narváez.

Los Red Sox han conectado siete jonrones en los últimos cinco partidos, después de haber bateado cinco jonrones en sus 17 partidos anteriores.

Cease (1-1) permitió cuatro carreras y siete hits en 5 2/3 entradas. Dio tres bases por bolas y ponchó a cinco.

El jardinero izquierdo de los Blue Jays, Davis Schneider, protagonizó la jugada defensiva de la noche, una espectacular atrapada en plancha a un batazo bajo de Jarren Duran para finalizar la sexta entrada.