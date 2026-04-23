Cubs dejan en el terreno a los Filis y ganan su noveno seguido; Filadelfia ha perdido nueve en línea

Dansby Swanson conectó su primer hit decisivo en cinco años, y los Cachorros de Chicago se recuperaron de dos ventajas desperdiciadas para vencer a Filadelfia 8-7 en 10 entradas el jueves, logrando su novena victoria consecutiva y la novena derrota seguida de los Filis.

Chicago ganaba 6-2 antes de que Filadelfia anotara tres carreras en la séptima entrada. El bateador emergente Edmundo Sosa conectó un sencillo para empatar el partido ante Jacob Webb en la octava entrada, Seiya Suzuki volvió a poner a Chicago arriba 7-6 con un jonrón ante Brad Keller en la parte baja de la misma entrada y el bateador emergente Adolis García empató el marcador con un cuadrangular ante Caleb Theilbar en la novena entrada.

El sencillo de Swanson al jardín derecho-central con un out, contra Tanner Banks (0-2), impulsó al corredor automático Ian Happ desde tercera para el primer hit de la victoria de Swanson con los Cubs, dándole la victoria a Javier Assad (2-1).

Chicago logró un récord de temporada con 18 hits y está en su racha ganadora más larga desde que consiguió 11 victorias seguidas entre el 31 de julio y el 12 de agosto de 2016, el año en que los Cubs ganaron su primera Serie Mundial desde 1908.

Filadelfia ha perdido nueve partidos seguidos por primera vez desde el período del 20 al 28 de septiembre de 2018. Los Phillies no han perdido 10 partidos seguidos desde una racha de 11 derrotas consecutivas entre el 4 y el 14 de septiembre de 1999.

Michael Busch conectó un jonrón de tres carreras y produjo cuatro. Suzuki conectó tres hits y suma tres jonrones en tres partidos.

Brandon Marsh conectó dos jonrones solitarios y terminó con tres hits en un día cálido con viento en contra en Wrigley Field.

El abridor de los Cubs, Edward Cabrera, permitió cinco carreras —tres de ellas limpias— y cinco hits en siete entradas, su mayor cantidad en lo que va de la temporada.

Christopher Sánchez permitió seis carreras y 13 hits en 5 1/3 entradas.