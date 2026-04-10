Jorge Soler conecta grand slam y los Angels vencen a Cincinnati 10-2

Jorge Soler conectó un grand slam en una octava entrada de cinco carreras, Zach Neto y Josh Lowe también batearon jonrones, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron a los Rojos de Cincinnati 10-2 el viernes por la noche para romper una racha de siete derrotas consecutivas en el Great American Ball Park.

Jack Kochanowicz (2-0) solo permitió una carrera y dos hits en siete entradas.

Soler también conectó un doble con dos outs en la tercera entrada antes de anotar con un sencillo al cuadro de Yoan Moncada para poner el marcador 2-0.

El quinto jonrón de la temporada de Neto puso el marcador 4-0 y Lowe, que bateaba .091 (3 de 33) antes del partido, conectó un jonrón por encima del muro del jardín izquierdo en la sexta entrada para una ventaja de 5-1.

Los Ángeles mejoró su récord a .500 o superior después de 14 partidos por sexta temporada consecutiva, y octava de nueve.

Chase Burns (1-1) de Cincinnati permitió cinco carreras limpias, siete hits y cuatro bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Sal Stewart llegó liderando a todos los novatos con 16 hits, ocho extrabases y 32 bases totales antes de irse de 0-3 contra los Angels.