Chase Burns logra su 1ra victoria en Grandes Ligas en triunfo 2-0 de Rojos sobre Piratas

Chase Burns permitió un hit en cinco entradas para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, y guió la noche del lunes a los Rojos de Cincinnati a un triunfo por 2-0 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Burns (1-0) otorgó tres bases por bolas y ponchó a siete. Jose Franco retiró a cinco bateadores antes de salir con dos en base. Graham Ashcraft ponchó a Henry Davis para cerrar la séptima y abanicó a otros dos en una octava sin carreras. Conner Phillips dio base por bolas a Marcell Ozuna y Ryan O'Hearn antes de retirar a tres en fila para conseguir su primer salvamento de su carrera.

El dominicano Elly De La Cruz conectó un sencillo para abrir la cuarta contra Braxton Ashcraft (0-1) por los Reds, pero fue puesto out al intentar robarse la segunda. Sal Stewart recibió base por bolas, llegó a tercera con un sencillo del venezolano Eugenio Suárez y anotó con un elevado de sacrificio de Spencer Steer. Suárez anotó con un triple de Will Benson para completar la anotación en una tercera victoria consecutiva de Cincinnati.

Braxton Ashcraft (0-1) permitió dos carreras con cuatro hits y cuatro bases por bolas en seis entradas, en su novena apertura de su carrera. Isaac Mattson lanzó la séptima y Justin Lawrence ponchó a los tres bateadores en la octava.