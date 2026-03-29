Will Smith, en su cumpleaños 31, decide triunfo de los Dodgers con un HR

Will Smith conectó un jonrón de dos carreras que dio la delantera con dos outs en la octava entrada el sábado en su 31º cumpleaños, llevando a los Los Angeles Dodgers a una victoria por 3-2 sobre los Arizona Diamondbacks y a una barrida de tres partidos en el inicio de la temporada.

Smith comenzó su noche de cabeza bobblehead con un 0 de 3. Después de que Mookie Betts recibiera base por bolas, Smith envió un lanzamiento 2-2 del relevista Juan Morillo (0-1) por encima de la barrera en el jardín central, dando a los Dodgers una ventaja de 3-2.

Edwin Diaz retiró al equipo con tres elevados consecutivos en la novena para conseguir su segundo salvamento consecutivo. De nuevo salió trotando al trompetista Tatiana Tate, que ponía su música de entrada "Narco" desde las gradas del jardín izquierdo cerca del bullpen. Los aficionados estaban de pie, bailando con el ritmo.

Will Klein (0-1) se llevó la victoria en relevo, permitiendo una carrera y ponchando a uno en la octava.

El abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow, permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas y ponchó a seis en su debut de la temporada.

Los D-backs no lograron mantener una ventaja temprana de 2-0 por tercer partido consecutivo. Perdieron 8-2 el jueves y 5-4 el viernes.

Esta vez, Pavin Smith conectó un sencillo impulsor con dos outs en la primera entrada y el elevado de sacrificio de Corbin Carroll al centro impulsó a Jorge Barrosa, quien conectó un doble al inicio de la tercera para Arizona.

El abridor de Arizona, Eduardo Rodríguez, permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas con cinco ponches. Abrió para Venezuela en la final del Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos, sin permitir carreras limpias en 4 1/3 entradas para ayudar a ganar la medalla de oro.

Freddie Freeman terminó 3 de 4, poniendo fin a una racha de 0 de 8 al inicio de la temporada. Conectó un doble por la línea del jardín izquierdo en la sexta, anotando a Kyle Tucker, quien llegó a base por un error del primera base Carlos Santana.