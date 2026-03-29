Pete Alonso impulsa la primera y conduce Orioles a vencer Minnesota

Pete Alonso impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo en la séptima entrada, Tyler O'Neill conectó un jonrón de tres carreras y los Orioles de Baltimore vencieron a los Mellizos de Minnesota 8-6 el domingo.

Después de que los Twins se pusieran rápidamente en ventaja de 4-0 contra el recién llegado a los Orioles, Shane Baz, Baltimore se recuperó para ganar el partido decisivo de la serie inaugural de la temporada, compuesta por tres juegos.

Alonso rompió el empate a 5 en la séptima entrada con un sencillo suave al jardín central ante Mick Abel (0-1). Fue la primera carrera impulsada de Alonso con los Orioles desde que dejó los Mets en diciembre como agente libre.

Adley Rustchman conectó un doble productor de carrera y Coby Mayo añadió un sencillo impulsor de carrera.

Rico García (1-0) consiguió el último out en la séptima entrada, Yennier Cano ponchó a Royce Lewis con las bases llenas y dos outs en la octava, y Ryan Helsley trabajó la novena para conseguir su segundo salvamento.

Baz, adquirido de Tampa Bay en un intercambio durante la temporada baja, tuvo un debut complicado con Baltimore tan solo dos días después de firmar un contrato de cinco años por 68 millones de dólares. El lanzador derecho permitió cuatro carreras y siete hits en 5 1/3 entradas.

O'Neill conectó un jonrón contra el abridor de los Twins, Bailey Ober, en la cuarta entrada para poner el marcador 4-3, y Dylan Beavers puso a Baltimore al frente con un doble de dos carreras en la sexta entrada.

Lewis empató el partido con su segundo jonrón de la temporada en la séptima entrada. Saltó hacia la segunda base y continuó su animado trote de jonrón hasta el plato.