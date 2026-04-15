Giovanny Cruz recibe reconocimiento de Banreservas

El Banco de Reservas distinguió con un homenaje a Giovanny Cruz por su trayectoria y su aporte sostenido al desarrollo del teatro en la República Dominicana, en un acto que resaltó el valor de quienes han marcado el rumbo de la escena nacional.

El reconocimiento, realizado en el Centro Cultural Banreservas, se convirtió en uno de los momentos más significativos del cierre de la Quinta Temporada de Teatro Banreservas, evidenciando el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la creación escénica.

A lo largo de su carrera, Cruz ha construido una obra sólida que dialoga con la identidad, la memoria y las dinámicas sociales del país, consolidándose como una figura clave dentro del panorama teatral dominicano.

“Reconocer trayectorias como la de Giovanny Cruz es una forma de visibilizar la cultura y el talento nacional. Para Banreservas, el arte y la cultura son pilares fundamentales del desarrollo, y esta temporada responde a una visión que impulsa espacios donde la creación se proyecta, el acceso se amplía y el teatro dominicano encuentra nuevas formas de conexión”, expresó Franklin Soriano, vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Banreservas.

De su lado, el productor artístico y creador del proyecto, Guillermo Cordero, destacó el valor de estas iniciativas para visibilizar el trabajo sostenido de los creadores escénicos, señalando que este reconocimiento no solo celebra una trayectoria, sino que también proyecta referentes clave para las nuevas generaciones vinculadas al arte dramático.

“Este reconocimiento destaca el trabajo de una vida dedicada al teatro. Más allá de celebrar una trayectoria, proyecta referentes fundamentales en la construcción de la escena nacional, que continúan marcando el camino para nuevas generaciones”, indicó.

Durante esta edición, la Temporada de Teatro Banreservas desarrolló una agenda diversa que conectó con distintos públicos y extendió su alcance más allá de Santo Domingo, integrando al Centro Cultural Banreservas en Santiago como parte activa del proyecto.

La curaduría reunió propuestas que abordaron la memoria histórica, las problemáticas contemporáneas, el teatro familiar, la comedia y nuevas exploraciones del lenguaje escénico, consolidando este ciclo como un espacio clave para la exhibición y proyección del teatro dominicano contemporáneo.