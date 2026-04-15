Leonel advierte que medidas gubernamentales no deben ser en detrimento de la ciudadanía

El expresidente Leonel Fernández advirtió que cualquier medida que vaya a tomar el Gobierno dominicano, con relación a enfrentar la crisis producida por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos, no debe ser en detrimento de la población dominicana.

Luego de una reunión con la comisión gubernamental encabezada por los ministros José Ignacio Paliza (de Presidencia) y Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón (de Industria y Comercio), la cual se extendió por más de una hora, Fernández señaló que "bajo cualquier circunstancia" se debe proteger la estabilidad económica de la República Dominicana.

"Bajo cualquier circunstancia hay que defender la estabilidad económica y democrática del país y hacer todo lo que sea beneficioso para el pueblo dominicano; lo que resulte perjudicial, obviamente la Fuerza del Pueblo manifestará su desacuerdo pero todo lo que en este momento represente una cohesión y una unidad nacional frente a una crisis externa la Fuerza del Pueblo lo saluda", expresó.

Fernández señaló que cualquier sacrificio que se deba de asumir para enfrentar la crisis, que ha causado el alza de los combustibles en más de 20 pesos en las últimas semanas, debe de provenir desde el Poder Ejecutivo.

"Entendemos que cuando se habla de sacrificio, estos fundamentalmente deben de venir del Gobierno; el Gobierno tiene que transmitirle a la población que está en disposición de asumir ciertas medida, que desde la oposición a veces vemos innecesarias y que pueden afectar el bienestar del pueblo dominicano", argumentó.

En actitud de diálogo

El exmandatario señaló que la comisión de los funcionarios asistieron al encuentro en "actitud de diálogo" y que la reunión fue más un "intercambio de ideas fructífero" y que no se presentó un plan concreto.

"Planes específicos no creo que vinieron en esa actitud, simplemente a intercambiar. Ya el Gobierno tendrá efectivamente que elaborar sus planes y ya escucharemos en qué consisten esos planes, pero hoy era simplemente un intercambio de opiniones, un intercambio de ideas y quedamos incluso abiertos a la posibilidad de que eso pueda hacerse en el futuro nuevamente. Entonces, el gobierno tiene el compromiso y la obligación de presentar un plan ante la sociedad dominicana y cuando se haga, ya también expresaremos nuestra opinión sobre el particular", manifestó Fernández.

El expresidente indicó que su equipo económico se encuentra vigilante ante la situación pero que durante este encuentro tampoco presentaron un plan concreto.

"Le manifestamos también nuestra aprehensión de que el mundo vive una situación de incertidumbre y que frente a eso es imprescindible que todos los actores de la sociedad dominicana apuesten siempre por mantener la paz y la estabilidad. Esa fue la sugerencia que hicimos. No tomar ninguna medida que pueda afectar al pueblo dominicano y que desata por consiguiente una ira popular", explicó.

El Gobierno sí tiene un plan

De su lado, Paliza señaló que a pesar de los señalamientos del expresidente Danilo Medina y varios miembros del sector empresarial, el Gobierno sí se encuentra aplicando un plan para combatir y mitigar la crisis.

"El Gobierno ha venido ejecutando un plan desde hace más de un mes y medio cuando la crisis ha estallado. La pusimos en manifiesto a raíz del consejo de ministros último que sostuvimos y desde entonces hemos venido haciendo cosas como, por ejemplo, subsidiar con casi 10 mil millones de pesos a la fecha los combustibles", detalló Paliza.

El ministro Paliza consideró la reunión como provechosa y reafirmó el interés del Gobierno con mantener un diálogo abierto con los diferentes actores de la vida nacional en aras de afrontar juntos los desafíos del actual contexto internacional y sus efectos en la República Dominicana.

“Este es un momento que requiere de unidad nacional y comprensión. En nuestro país, al margen de nuestras diferencias, sí hay espacio de diálogo y concertación, sobre todo cuando la República Dominicana lo necesita”, manifestó.

No buscan confrontación

El ministro de la Presidencia reafirmó que el Gobierno no se encuentra buscando ningún tipo de confrontación ni buscando "compartir la responsabilidad" porqué están claros de cuál es su función.

"Esta planificación siempre puede enriquecerse, siempre puede nutrirse, siempre puede mejorarse y eso es lo que hoy estamos haciendo en este tipo de diálogos, socializar ideas y fortalecer los planes que el gobierno tiene para atender de manera más útil una crisis en muy tiempo", exclamó.