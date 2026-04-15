Policía captura a “Cacón”, implicado en asalto a estudiantes captado en video en SDE

La Policía Nacional informó la captura de un hombre señalado como uno de los presuntos autores de un asalto contra dos estudiantes, cuyo video fue difundido en redes sociales.

Se trata de Alex Méndez Batista, alias “Cacón”, de 31 años, quien fue apresado en el sector Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con informes preliminares, el detenido habría admitido su participación en el hecho delictivo, el cual presuntamente cometió junto a otro individuo identificado solo como “Amarfy”, quien permanece prófugo, por lo que las autoridades mantienen activa su búsqueda.

La institución del orden indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes, mientras continúan las labores para dar con el paradero del segundo implicado.