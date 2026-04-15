José Soriano brilla en Grandes Ligas con un arranque histórico

José Soriano emerge desde las sombras y se coloca en medio de una luz que lo ilumina y le coloca el sello del mejor pitcher dominicano del inicio de la temporada 2026 de Grandes Ligas.

Soriano viene de tener dos salidas de seis entradas con diez ponches. Una de ellas fue contra los Bravos de Atlanta; allí estuvo en el montículo por ocho innings y solamente permitió una carrera.

La otra fue frente a los Rojos de Cincinnati y en ese encuentro se desenvolvió durante siete episodios y retuvo los bates rojos para no conceder anotaciones.

Con esa labor en Cincinnati, el quisqueyano se convirtió en el primer serpentinero desde al menos 1900 en lanzar al menos 25 capítulos en sus primeras cuatro presentaciones de una temporada, concediendo menos de 10 hits y menos de dos carreras, según Mike Petraglia, analista de Major League Baseball.

Además, en esos cuatro juegos iniciados, el monticulista derecho dejó una efectividad de 0.33 con un promedio de bateo en contra de .103.

De acuerdo con la página Codify Baseball, el dominicano se convirtió en el cuarto lanzador de la historia con 27 entradas o más, una carrera permitida y 31 ponches en sus primeras cuatro salidas.

Los otros tres fueron Fernando Valenzuela en 1981, Roger Clemens en 1991 y 2005 y Zack Greinke en 2009.

Sus 31 bateadores ponchados en cuatro aperturas lo colocan como colíder de ese departamento en la Liga Americana junto a Kevin Gausman, pitcher de los Azulejos de Toronto.

Parte de ese gran desenvolvimiento de Soriano se puede atribuir a su mezcla de picheos que lo llevan a presentar un whiff% de 32.4. Esa estadística es la que mide la tasa de swings abanicados provocados.

En ese sentido, el sinker, utilizado un 30.5 % por él, es el lanzamiento que más resultados positivos le ha brindado; un total de 12 contrarios culminados, un whiff% de 27.6 y un promedio de bateo de .067 lo avalan.

Por encima de las adversidades

Soriano firmó su primer pacto profesional en 2016 por 70,000 dólares con los Angelinos. No obstante, antes de llegar al escalón más alto del béisbol profesional tuvo que sobrepasar adversidades que complicaron su camino.

Años después de su primera firma, en enero de 2020, fue sometido a una cirugía Tommy John y luego fue tomado en el Draft de Regla 5 por los Piratas de Pittsburgh.

El Draft de Regla 5 es un sorteo que reúne a jugadores con cuatro y cinco temporadas después de su firma que no hayan sido protegidos por el roster de 40 hombres.

La estadía en el circuito menor de los Piratas fue corta y en 2021 volvió a sufrir molestias en su brazo de lanzar. Por eso, en junio de ese año, fue intervenido con otra cirugía Tommy John y se perdió lo que quedó de ese calendario.

El conjunto de Pittsburgh optó por colocarlo en waivers en noviembre de 2021. Al final no fue reclamado por ninguna otra escuadra y fue devuelto a Anaheim el 14 de noviembre.

Soriano pasó todo 2022 en el sistema de ligas menores de la novena californiana y en 2023 fue subido a Grandes Ligas como relevista. Sin embargo, en 2024 volvió a ser abridor y ahí se quedó hasta encontrar el camino para superar los dilemas del pasado.