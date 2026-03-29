¿Cómo les fue a las estrellas de República Dominicana en la MLB?

“Los peloteros dominicanos están de moda”. La euforia que encendió el Clásico Mundial no se apagó con el último out: migró intacta al inicio de las Grandes Ligas, donde el foco sigue apuntando hacia el talento quisqueyano.

Luego de ese polémico strike a Geraldo Perdomo, y un inicio de la MLB particular, con una única transmisión en una plataforma que se unió hace poco al deporte (Netflix), la atención de los dominicanos hacia sus jugadores parece aumentar significativamente.

El Listín Diario realizó un resumen de los resultados que registraron los peloteros de aquí en su primer fin de semana:

Juan Soto: Comenzó formidable. Pegó dos hits al mejor lanzador de la MLB, Paul Skenes y conectó batazos en momentos apremiantes. En tres partidos, Soto dejó sus estadísticas en .357, un doble, tres remolcadas, un boleto y un OBP de .829.

Los Metros ganaron su primera serie ante los Piratas de Pittsburgh.

Junior Caminero: Tomó el bate donde mismo lo dejó en el Clásico Mundial. Batea para .400 y ha presentado una mayor disciplina en el plato, tras tomar cinco bases por bolas. No tiene dobles ni remolques. Su OPS es de 1,100.

Además, los Rays de Tampa cayeron 1-2 ante los Cardenales.

Geraldo Perdomo: Fue el primer dominicano en conectar jonrón. Tuvo el mejor fin de semana de los criollos… tiene promedio de .333/1HR/2RBI/OPS.1,000.

A pesar de esa gran ofensiva, los D-Backs fueron barrido por los Dodgers.

Ketel Marte: “El niño de Nizao”, junto a su compañero de equipo Perdomo, también mostró poder tras volarse la valla del Dodgers Stadium. Dejó sus estadísticas en .250/1HR/1RBI/OPS.808.

Vladimir Guerrero Jr.: El inicialista de los Azulejos logró buena madera en sus primeras presentaciones oficiales en el plato. Al igual que Caminero, mostró gran disciplina en el plato con cuatro boletos. Bateó: .333/0HR/0RBI/OPS.933.

Los Azulejos dominan la división Este de la Liga Americana luego de barrer a los Atléticos. Están igualados con los Yanquis, quienes replicaron la dósis a los Gigantes.

Fernando Tatis Jr.: Su promedio del fin de semana quedó en .182/0HR/1RBI/OPS .432. No ha sido una gran apertura para el jardinero de los Padres de San Diego.

Manny Machado: Tiene mejor registro que lo logrado durante el Clásico Mundial… Machado tiene porcentajes de .250/0HR/0RBI/OPS.875. Sin embargo, recibió cuatro boletos y pegó un doble.

Los Padres de San Diego tienen récord de 1-2.

Otros pitchers: Luis Severino y Framber Valdez fueron abridores durante sus respectivos partidos el fin de semana.

Severino lanzó cinco entradas con tres ponches y dos carreras permitidas.

Valdez, en su primera apertura, registró cinco ponches y recibió siete hits y una carrera limpia.