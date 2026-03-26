Orioles les ganan a los Mellizos 2-1, Trevor Rogers lanza 7 entradas sin permitir carreras

Trevor Rogers lanzó siete entradas sin permitir carreras y Colton Cowser y Blaze Alexander impulsaron carreras en la séptima entrada para darle a los Orioles de Baltimore una victoria de 2-1 sobre los Mellizos de Minnesota en el día inaugural del jueves.

Tras una temporada estelar en 2025, en la que logró un récord de 9-3 con una efectividad de 1.81, Rogers retomó su excelente nivel ante un estadio lleno en Camden Yards, en el partido inaugural más temprano en la historia de la franquicia. El zurdo permitió tres hits, otorgó cuatro bases por bolas y se mostró especialmente efectivo cuando se vio en apuros.

Rogers (1-0) provocó tres jugadas de doble eliminación y limitó a Minnesota a un hit en 11 turnos al bate con corredores en posición de anotar.

El lanzador derecho de los Twins, Joe Ryan, estuvo igual de bien. En su segunda apertura en un día inaugural, Ryan permitió un hit y dos bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Baltimore rompió el empate sin anotaciones en la séptima entrada contra el bullpen de Minnesota. Kody Funderburk (0-1) permitió un sencillo a Samuel Basallo y Tyler O'Neill le siguió con un sencillo ante Justin Topa antes de que Cowser conectara un elevado de sacrificio y Alexander bateara un sencillo productor con dos outs por el centro del campo.

Los Mellizos se acercaron a 2-1 en la octava entrada cuando Byron Buxton conectó un triple y anotó con un elevado de Luke Keaschall.

El cerrador Ryan Helsley ponchó a los tres bateadores en la novena entrada, eliminando al bateador emergente Trevor Larnach con un corredor en segunda base para terminar el partido.

Craig Albernaz se alzó con la victoria en su debut como mánager. Fue contratado procedente de Cleveland en octubre para ayudar a revitalizar un equipo que terminó la temporada pasada con un récord de 75 victorias y 87 derrotas.

Pete Alonso se fue de 3-0 con dos ponches y una base por bolas en su debut con los Orioles. El cinco veces All-Star acumuló 126 carreras impulsadas con los Mets de Nueva York el año pasado antes de firmar un contrato de cinco años con Baltimore como agente libre.