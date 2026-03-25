Freddy Peralta abrirá ante Piratas el día inaugural con Mets y cumple un sueño en Nueva York

El lanzador dominicano Freddy Peralta fue nombrado abridor del Día Inaugural por los Mets, una designación que calificó como uno de los momentos más especiales de su carrera en las Grandes Ligas.

Peralta, quien anteriormente había tenido la responsabilidad de abrir un Opening Day con los Brewers, aseguró que esta oportunidad tiene un significado distinto por el escenario y la historia de la ciudad de Nueva York.

“Muy especial, en realidad algo que siempre soñé, y jugar aquí para esta ciudad en algún momento ha sido muy emocionante desde el día uno que me dieron la noticia que venía aquí”, expresó el derecho durante un encuentro con la prensa.

El serpentinero también subrayó el impacto familiar de la designación, señalando que ser el abridor del primer juego de la temporada representa un logro compartido con sus seres queridos.

“Y después entonces también ser nombrado el Opening Day starter es algo muy especial para mí y para mi familia también”, añadió Peralta, quien recordó que tuvo experiencias previas jugando en Nueva York durante su juventud, lo que aumenta el valor sentimental de este momento.

Freddy Peralta (17-6, 2.70 ERA con los Cerveceros de Milwaukee en 2025) está programado para hacer su debut con los Mets contra el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes (10-10, 1.97 ERA), en un atractivo duelo de ases a la 1:15 de la tarde en Citi Field.

No es solo un juego inaugural, es un choque de ases en pleno prime.

Peralta, quien lideró la Liga Nacional en victorias la temporada pasada, tiene marca de 4-2 con una efectividad de 3.36 en 25 juegos (16 como abridor) contra los Piratas. Skenes tiene marca de 1-0 con una efectividad de 2.08 en dos aperturas contra los Mets.