Cincinnati, San Luis y los Piratas

Este jueves se extiende la actividad de las Grandes Ligas con la celebración de 11 partidos, el más temprano de ellos en Nueva York cuando los Mets reciban a los Piratas de Pittsburgh. El dominicano Freddy Peralta recibió el honor de los Mets, pese a ser un recién llegado (lo adquirieron hace poco desde Milwaukee). Y por los visitantes estará el señor Paul Skenes, el mejor lanzador de la Liga Nacional en 2025, ganador del premio Cy Young. También, fue el hombre que lanzó ante Dominicana en el clásico, permitiendo una vuelta en casi 5 entradas, jonronazo de Junior Caminero.

Mientras llega esa hora, echamos una mirada a los restantes tres equipos que conforman la División Central de la Liga Nacional tras haber enfocado a Cachorros y Cerveceros en mi columna precedente.

ROJOS DE CINCINNATI: La marca de este club el año pasado fue de 83-79, válida para el tercer lugar de su grupo.

- En su historia han ganado 5 títulos, pero hace tiempo no se acercan a una serie mundial. Ganaron la de 1990 ante Oakland, en los tiempos de José Rijo, elegido, por cierto, el MVP del clásico en ese entonces. Los mejores días de Cincinnati fueron en los años 70 cuando la Maquinaria Roja, que fueron campeones en 1975 y 1976 bajo la dirección de Sparky Anderson.

- El mánager lo es Terry Francona, de 66 años de edad, quien asiste a su segunda temporada al frente del equipo. Francona es poseedor de una historia de 25 años dirigiendo en MLB, habiendo pasado por Filadelfia, Boston y Cleveland. Ganó dos títulos con los Medias Rojas, en 2004 y 2007.

- Los principales jugadores del equipo son el veterano Eugenio Suárez, firmado en la agencia libre, el inicialista Nathaniel Lowe, pero su principal pitcher, Hunter Greene, está en la lista de lesionados por 60 días; le hicieron cirugía en el codo derecho y regresaría dentro de 4 meses.

- El short Elly de la Cruz deberá ser nuevamente su principal figura, y tal vez este año complazca a mucha gente convirtiéndose en casi una estrella. Tiene poder, velocidad, defensa y es muy agresivo, aparte de su juventud. Tan solo debe trabajar en la corrección de sus ponches, pues lo hace en un 33% de sus turnos, porcentaje muy alto.

- No tienen otras figuras notables en el pitcheo. En los entrenamientos estuvo un nativo de San Pedro de Macorís llamado Luis Mey, posiblemente descendiente de haitianos.

¿Proyección de Cincinnati? Intentar mejorar sus 83 triunfos del año pasado, pero esto no está muy claro.

CARDENALES DE SAN LUIS

Este equipo es dirigido por Óliver Mármol, descendiente de dominicanos nacido en Orlando. Mármol, de solo 40 años de edad, va a su 5ta. campaña al frente de San Luis, y recientemente recibió extensión de otros tres años. En 2025 la marca del club fue de 78-84, cuarto lugar del grupo Central. En sus cuatro años allí, Mármol tiene récord general de 325-323.

Este equipo tiene su historia, pues han obtenido 11 títulos de serie mundial, la segunda mejor marca detrás de los 27 de los Yanquis. Ganaron por última vez en 2006 y 2011.

Actualmente no tienen figuras estelares, de esos que tienen cartel de estrella o superestrella, pues no han querido invertir en la agencia libre. De los dominicanos, tan solo aparece el nombre del lanzador George Soriano.

PIRATAS DE PITTSBURGH

Este es el club de Paul Skenes, y muchos tienen la esperanza de que este pitcher estrella los lleve a buen puerto. Pero, la pasada temporada los Piratas tuvieron pobre récord de 71-91.

¿Cuándo fue la última vez que los Piratas tuvieron algo de gloria? Hace mucho de ello, pues no ganan serie mundial desde 1979. Por lo general su récord es negativo y sus dueños son “acusados” de no querer meter dinero.

El mánager es Don Kelly, que se estrenó el año pasado, y piensan que tienen buen club para una mejoría notable. Firmaron a Marcell Ozuna por un año y US$12 millones, con una opción mutua del 2027. Los Piratas tienen algunos peloteros buenos, como el jardinero Bryan Reynolds, y Oneil Cruz, también buscando convertirse en estrella.

En el pitcheo figuran los dominicanos Dennis Santana y Gregory Soto, y podrían estar allí también Ronny Simon y Enmanuel Valdez. ¿Proyección? También buscarían mejorar lo más posible.

OTRAS NOTAS DE MLB

- Ya se estrenó oficialmente el ABS, para desafiar bolas y strikes. Cada club tiene dos chances solamente, y pueden pedir la revisión el receptor, el pitcher y el bateador. Cuando un club gana una, no le afecta; si pierde, se anota como fallo. Es parte de las innovaciones que sufre el béisbol los últimos 20 años.