¿Y los Gigantes?

Los Gigantes de San Francisco se inscriben en el grupo de equipos que hacen cambios profundos en su dirección. En esto están en primer lugar este año pues traen un manager sin experiencia profesional ninguna, que solo ha sido exitoso dirigiendo en el béisbol colegial de Estados Unidos (NCAA), y eso es mucho decir.

Es decir, no presenta background de pelotero de MLB. Tampoco ha dirigido en ningún nivel del sistema MLB. Por lo menos, se sabe que se llama Tony Vitello y que tiene 48 años de edad.

En sus manos ha sido puesto este club que está buscando días de gloria más recientes, ganaron tres coronas en un período de 5 años, entre 2010-2014. Este tipo de acontecimiento no tiene precedentes cercanos en las Grandes Ligas, pero dicen que el béisbol también es científico. Y siempre se juega el mismo “juego” en cualquier nivel. Ya veremos…

Entre sus coaches de este año estará otro debutante, el dominicano Héctor Borg, quien ha sido ascendido en la organización para el puesto de coach de tercera base. Tampoco tiene experiencia de liga mayor, y en la banca estará el veterano Ron Washington, ex manager de Texas, Angelinos y Atlanta, entre otros. (Borg será manager de las Estrellas Orientales el próximo torneo de Lidom).

Los Gigantes vienen una temporada 2025 de 81-81, así que no me parece que será difícil de mejorar ese récord en una división muy competitiva, junto a los Dodgers, San Diego y Arizona. Esos cuatro equipos son fuertes, y tan solo tienen uno débil, Colorado Rockies.

ROTACIÓN: Los Gigantes tienen buen pitcheo abridor en las figuras de Logan Webb, el zurdo Robbie Ray, entre otros… El cerrador del año pasado fue el dominicano Randy Rodríguez, pero terminó recibiendo cirugía Tommy John.

LA OFENSIVA: Ellos tiene buen plantel ofensivo, en especial por los hombres que componen el infield. Ellos son dos dominicanos, Rafael Devers en primera y Willy Adames en el short, entra el venezolano Luis Arráez en segunda, firmado por un año solamente, y en la tercera el veterano Matt Chapman.

En los jardines figuran Heliot Ramos, boricua, Harrison Bader, y para el otro puesto tienen varias opciones, incluyendo al coreano Junn Hoo Lee, y al dominicano Jerar Encarnación. Para el puesto de designado no tienen una figura fija.

¿Proyección? No me parece que den la competencia para ser opción de playoffs. Tan solo tener un mejor año que el 2025.

COLORADO ROCKIES

Este es otro club muy especial pues se ha convertido en un equipo perdedor de 100 juegos año tras años.

De hecho, las últimas temporadas han cruzado la línea de 100 reveses, como indican sus números: en 2025 tuvieron 43-119, en 2024 finalizaron con 61-101, y en 2023 con 59-103… Estuvieron un poco menos malos en 2022 con 68-94, y la última vez que jugaron en positivo fue 2018 cuando tuvieron registro de 91-72 para el segundo lugar de la división.

SU HISTORIA: Los Rockies tienen el estadio más deseado por los bateadores pues dicen que la oposición del viento allí es casi nula y la bola camina “sola”. Su parque, el Coors Field, acoge 46 mil fanáticos. (Esa condición climática a sus peloteros de ofensiva siempre le resulta difícil recibir premios de MVP:

Este club nació en 1993, y en 2007 tuvieron su única asistencia a una serie mundial. Lo lograron ganando 14 de sus últimos 15 juegos de la temporada regular, en playoffs vencieron a Filadelfia y Arizona, y llegaron a la serie mundial contra los Medias Rojas de Boston ganando 21 de sus últimos 22. Solo que en el clásico final Boston los barrió en 4 partidos.

PITCHEO: Este club tiene algunos lanzadores de nombre, como Kyle Freeland y Michael Lorenzen, además del japonés Tomoyuki Sugano, Antonio Senzatela y el colombiano José Quintana. En su personal de relevo figura el dominicano Juan Mejía, a quien pudimos ver en el Clásico Mundial de este mes.

OFENSIVA: Este club no tiene muchos jugadores de renombre. Kris Bryant, jugador de nivel de los últimos tiempos, está lesionado en lista de 60 días. El receptor es Hunter Goodman, su mejor bate del año pasado con 31 jonrones, 91 empujadas, y el jardinero Mickey Moniak, con 24 hrs. En el infield tienen al venezolano Ezequiel Tovar y está Willi Castro, el boricua-dominicano.

MANAGER: El dirigente se llama Warren Schaeffer, un antiguo pelotero profesional infielder que jugó en el sistema de liga menor de los Rockies. Nunca jugó en MLB y los últimos años ha sido coach del equipo manager, Tiene 40 años de edad, y es otro “invento” de los clubes, a ver qué pasa.

¿Proyección para el 2026? Ninguna sorpresa habrá con su récord al final de la jornada. Imagino que el objetivo será no perder 100 juegos nuevamente.