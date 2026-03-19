Águilas Cibaeñas contratan a los relevistas Rafael Dolis, Yoelvin Silven y Kenyi Pérez

Con el objetivo de cimentar un cuerpo de lanzadores dominante para la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, el departamento de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas anunció oficialmente la incorporación de los lanzadores derechos Rafael Dolis, Yoelvin Silven y Kenyi Pérez.

Estas firmas forman parte del plan estratégico de la gerencia para fortalecer las entradas intermedias y finales, combinando la veteranía de Grandes Ligas con brazos jóvenes de gran proyección.

Dolis aporta un historial de éxito en los escenarios más exigentes del mundo, incluyendo la MLB y la NPB (Japón). Su capacidad para cerrar juegos y manejar situaciones de alta presión será vital para la estabilidad del bullpen.

En LIDOM, en siete temporadas con Estrellas de Oriente y Toros del Este, compila una foja de 7-5 con una sólida efectividad colectiva de 2.68.

En 2025, con Hanshin Tigers (Japón) mantuvo su dominio con una efectividad de 1.93 y 16 ponches en 18.2 entradas, confirmando la vigencia de su recta de potencia y su indescifrable splitter.

Silven llega con un ritmo de competencia envidiable tras su paso por la LVBP con los Caribes de Anzoátegui.

Es un relevista de volumen y durabilidad. Su capacidad de ponche (24 K en 20.2 IP) en 2025 demuestra que posee los recursos para retirar bateadores clave en el relevo medio, incluso en ligas de alta ofensiva.

Pérez representa la inyección de juventud y velocidad. El prospecto de los Cachorros de Chicago (Clase A+) tuvo una temporada electrizante.

En 2025 jugando para South Bends, registró una tasa de ponches de élite: 12.5 K/9 (55 ponches en 39.2 entradas).

Con apenas 24 años, Pérez es un brazo de "poder" destinado a establecerse como una pieza de impacto inmediato gracias a su facilidad para retirar bateadores por la vía del ponche.

"Estamos enfocados en construir un bullpen que no solo sea profundo, sino que ofrezca diferentes ángulos y velocidades al dirigente. Con Dolis, Silven y Pérez, cubrimos desde la veteranía probada hasta la potencia emergente", destacó la gerencia aguilucha.