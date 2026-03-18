Águilas firman a los lanzadores Jonathan Aro y Diógenes Almengó

Siguiendo con el plan de estructuración de su plantilla para la próxima temporada, la gerencia de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas anunció formalmente la contratación de los lanzadores relevistas Jonathan Aro y Diógenes Almengó.

Estas incorporaciones forman parte de una estrategia integral orientada a robustecer la profundidad del bullpen, priorizando la adquisición de brazos con experiencia comprobada en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Jonathan Aro

Jonathan Aro se integra a la organización aguilucha aportando una trayectoria de estabilidad y consistencia en el relevo intermedio. Reconocido por su control de la zona de strike y su capacidad de recuperación, Aro representa una pieza de alta fiabilidad para las entradas de transición. Su historial en LIDOM lo avala como un lanzador capaz de ejecutar lanzamientos de calidad bajo presión, una cualidad técnica fundamental para los esquemas del cuerpo técnico.

Con una trayectoria de 11 temporadas en LIDOM con los Tigres del Licey, Aro se ha consolidado como un brazo de confianza en la liga. A lo largo de 216 juegos y 202.1 entradas, ha mantenido una sólida efectividad de 3.20. Su dominio sobre el montículo queda evidenciado por el bajo promedio de la oposición (.234) y un WHIP de 1.23, cifras que respaldan su consistencia año tras año.

Diógenes Almengó

Por su parte, la firma de Diógenes Almengó inyecta potencia y versatilidad al cuerpo de lanzadores. Almengó destaca por la velocidad de su bola rápida y un repertorio secundario diseñado para generar ponches en situaciones críticas. Su perfil físico y su agresividad en el montículo complementan la estructura del equipo, ofreciendo una opción de impacto para enfrentar alineaciones de poder en los episodios finales del encuentro.

Con siete temporadas de experiencia en LIDOM, repartidas entre los Leones del Escogido, Estrellas de Oriente y Toros del Este, Almengó acumula 174 juegos lanzados. En 156.2 entradas de labor, registra una efectividad de 4.14 y un promedio de 7.70 ponches por cada nueve innings

Visión Estratégica

Con la llegada de Aro y Almengó, las Águilas Cibaeñas aseguran dos activos que fortalecen la unidad de prevención de carreras. La gerencia subraya que estas firmas responden a un análisis detallado de las necesidades del equipo, buscando garantizar un cuerpo de relevistas capaz de mantener la competitividad en cada etapa del campeonato.