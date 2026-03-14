Christopher Sánchez asegura que nada se acerca a jugar en el Clásico Mundial con RD

Después de su excelente salida en los cuartos de final en contra de la Selección de Béisbol de Corea del Sur, el lanzador dominicano Christopher Sánchez afirmó que “nada” se acerca a representar a su país en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Escuchar a los dominicanos (en el estadio) con esa algarabía, eso es lo mejor. He jugado en playoffs, he jugado en muchísimos eventos, pero como este no se le acerca nada”, afirmó durante la rueda de prensa postvictoria de República Dominicana.

Asimismo, aseguró sentirse orgulloso de representar a los dominicanos, destacando también la unión que hay dentro de esta selección.

Además, indicó que a pesar de que no volverá a lanzar con el equipo, se quedará con el grupo hasta que finalice su participación.

De manera similar, dijo que siempre estará dispuesto a ponerse el uniforme de la selección mientras salud tenga.

“Me quedo aquí, no me voy. Con respecto a la bandera (dominicana), eso es todo para mí… cada vez que tenga el chance de ponerme esa bandera en el pecho y representar mi país, y esté saludable, lo haré 100%”, expresó.

ATACAR TEMPRANO FUE CLAVE

Sánchez lanzó cinco entradas sin permitir carreras, con ocho ponches y una base por bolas. Solamente le pegaron dos imparables.

Al responder preguntas de periodistas, el zurdo de los Phillies de Filadelfia aseguró que su mentalidad antes y durante el partido fue atacar la zona de strike de los bateadores surcoreanos temprano.

Esto se debió debido al límite de picheo que tenía para el juego, que rondaba los 65 lanzamientos.