Los siete latinoamericanos en el club de los 3 mil hits en MLB

El club de los 3,000 hits es uno de los más famosos y exclusivos en la historia de las Grandes Ligas (MLB). Se estima que un total de 20,459 jugadores han pasado por las Mayores a lo largo de sus 149 años de historia, cifra que incluye a todos aquellos que han participado en al menos un partido desde la fundación de la liga hasta el 10 de mayo de 2025.

De esa inmensa cantidad, solo 33 jugadores han logrado registrar 3,000 o más hits en su carrera. Entre ellos destacan siete latinos que hoy son leyendas para los seguidores de este deporte. Actualmente, 30 de los miembros de este selecto grupo poseen un nicho en el Salón de la Fama de Cooperstown. De los tres restantes, dos permanecen fuera del recinto debido al uso de esteroides: el cubano Rafael Palmeiro y el dominicano Alex Rodríguez. Albert Pujols está "al doblar la esquina" para convertirse en el miembro número 31 de este club con una placa en el Pabellón de los Inmortales.

Pujols fue el tercer dominicano en alcanzar la marca. Lo logró el viernes 4 de mayo de 2018, jugando para los Angelinos en el Safeco Field de Seattle. Fue en el quinto inning, frente a los envíos del lanzador Mike Leake, cuando grabó su nombre definitivamente en la historia.

Previamente, Alex Rodríguez, de los Yankees, se había convertido en el primer dominicano en alcanzar la hazaña. El viernes 19 de junio de 2015, en el primer episodio contra Justin Verlander (Detroit), conectó un cuadrangular que lo convirtió en apenas el tercer jugador en integrarse al club mediante un jonrón; los otros dos fueron Wade Boggs (1999) y Derek Jeter (2011).

El otro dominicano con 3,000 imparables es Adrián Beltré, de Texas, quien el domingo 30 de julio de 2017 se citó con la gloria al disparar un doble contra el lanzador Wade Miley, de Baltimore, en el cuarto acto.

La lista de los siete latinos que forman parte de estas 33 leyendas la completan:

Roberto Clemente (Puerto Rico): Con los Piratas, el sábado 30 de septiembre de 1972, conectó un doble en la cuarta entrada frente a Jon Matlack, de los Mets.

Rod Carew (Panamá): De los Angelinos, disparó un sencillo el domingo 4 de agosto de 1985 contra Frank Viola, de los Mellizos de Minnesota, en el tercer inning.

Rafael Palmeiro (Cuba): Logró el hit el viernes 15 de julio de 2005 con Baltimore, al conectar un doble frente a Joel Piñeiro, de Seattle, en el quinto episodio.

Miguel Cabrera (Venezuela): Se casó con la gloria el sábado 23 de abril de 2022 jugando para Detroit, al conectar su histórico hit frente a Antonio Senzatela, de los Rockies de Colorado.