Alineaciones de Corea y Republica Dominicana para el juego de hoy

Para el crucial partido de hoy ante Corea, el dirigente Albert Pujols mantuvo casi inalterable la alineación con la que República Dominicana ha salido al terreno desde el primer día en el Clásico Mundial de Béisbol.

El único cambio ha sido la inclusión del receptor reservista Agustín Ramírez en lugar de Austin Wellls.

El equipo dominicano, que lidera la mayoría de los departamentos ofensivos, avanzó a la segunda fase del torneo con un inmaculado registro de 4-0, incluido el emocionante triunfo obtenido el pasado miércoles ante Venezuela con pizarra de siete carreras por cinco.

Los coreanos, en tanto, avanzaron en la última entrada del Grupo C con foja de 2-2.

Un duelo de zurdo habrá en el choque de muerte súbita que ambos conjuntos protagonizarán en el primero de los dos que habrá esta noche en el loanDeport Park

Christopher Sánchez, que no estuvo a su altura en el debut de República Dominicana ante Nicaragua, subirá al box por segunda ocasión.

Los asiáticos dependerán del veterano zurdo Hyun Jin Ryu, de 38 años, y quien lanzó durante diez temporadas en Grandes Ligas

A continuación las alineaciones que presentarán los dos equipos :

Corea del Sur

1-Do Yeong Kim (3B)

2- Jahmai Jones (LF)

3- Jung Hoo Lee (CF)

4- Hyun Min Ahn (RF)

5- Bo Gyeong Moon (DH)

6- Shay Whitcomb (1B)

7- Hyeseong Kim (2B)

8-Dong Won Park (C )

9. Ju Won Kim (SS)

Hyun Jin Ryu (P)

República Dominicana

1. Fernando Tatis Jr. (RF)

2. Ketel Marte 2B (2B)

3. Juan Soto (LF)

4. Vladimir Guerrero Jr. (1B)

5. Manny Machado (3B)

6. Junior Caminero ( DH)

7. Julio Rodríguez (CF)

8. Agustín Ramírez (C)

9. Geraldo Perdomo (SS)