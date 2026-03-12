Cristopher Sánchez está listo para Corea del Sur

Con la primera salida olvidada y con los ajustes realizados, el lanzador zurdo Cristopher Sánchez se declaró listo para enfrentar a la selección de Corea en el compromiso correspondiente a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

El estelar lanzador dominicano manifestó que se siente “bien” física y mentalmente para enfrentar a la selección de Corea que quedó segundo en el grupo C, detrás de Japón, logrando clasificar a una segunda ronda por primera vez desde el 2009.

“La velocidad está ahí, la salud está ahí. Hay un plan de juego para mañana, tu sabes que eso es un equipo diferente y tenemos un buen plan para el juego de mañana (viernes)”, indicó Sánchez.

El mismo señaló que solo conoce a uno de los bateadores de Corea, a Jhung-Hoo Lee (jardinero de los Gigantes de San Francisco), pero que tiene muchos reportes con relación a su actuación.

“Es un equipo diferente, obviamente. Pero eso es una ventaja y una desventaja, ni yo los conozco a ellos ni ellos me conocen a mi”, señaló Sánchez quién señaló que contará con 55-60 lanzamientos para el partido del viernes pero que tratará de “poner la mayor cantidad de ceros que sean posibles en la pizarra”.

En el primer día de la fase de grupos, Sánchez fue el encargado de abrir el primer compromiso de la República Dominicana ante Nicaragua.

Sánchez venía de su mejor temporada en Grandes Ligas, sin embargo, en ese primer compromiso, el segundo mejor lanzador de Liga Nacional no pudo completar dos entradas tras permitir seis hits y tres carreras.

“Ahí hubo varias situaciones en dónde fallé varios pitcheos; no hice las ejecuciones pero aprendí de eso”, explicó el zurdo dominicano.

El estelar de los Phillies de Filadelfia manifestó que a pesar del resultado él se sentía confiado en el plantel ofensivo que tiene la República Dominicana en su plantel.

Corea y República Dominicana se enfrentarán a las 6:30 de la tarde en el Loan Depot Park este viernes.

hyun-jin ryu será el pitcher de corea del sur

El veterano y exlanzador de Grandes Ligas, Hyun-jin Ryu, será el encargado de abrir el partido por Corea en el enfrentamiento de Cuartos de Final ante la República Dominicana.

"Escogimos a Ryu porque es el lanzador más veterano y confiable que tenemos y entiendo que tenemos un buen chance para ganar el partido con él en la lomita", señaló el manager de Corea, Ji-Hyun Ryu.

El lanzador zurdo participó en varias temporadas de Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto.

"me sentí en república dominicana"

El jardinero de los Gigantes de San Francisco y de Corea, Jhung-Hoo Lee, manifestó que él y otros jugadores de la selección estuvieron presentes en el partido entre República Dominicana y Venezuela, en dónde se determinaría el rival que enfrentarían.

"Yo sé que estábamos en los Estados Unidos pero con la gran cantidad de dominicanos que habían en el estadio, me sentí como si estuviera en la República Dominicana. Vi como los jugadores se alimentaban de esa fanaticada y nosotros mañana vamos a tratar de hacer lo mejor", manifestó Lee.

"somos iguales"

El jugador de Grandes Ligas manifestó que su mensaje para sus compañeros es que los dos conjuntos están representando a sus países y estamos dando lo mejor.

"Eso es lo que trato de decirle a mis compañeros, nosotros somos iguales. No es un enfrentamiento de amateurs contra profesionales, somos ambos profesionales. Yo sé que estamos jugando contra jugadores que vemos por televisión pero daremos el todo por el todo", manifestó Lee.

El capitán de Corea indicó que lo primordial para este viernes será "dar el mejor esfuerzo" y no arrepentirse del resultado sin importar cuál sea el marcador final.