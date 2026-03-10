Puerto Rico vence a Cuba y asegura cuartos de final

En un duelo de invictos en el Grupo A, el Equipo de Puerto Rico se impuso 4-1 al Equipo de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol la noche del lunes en San Juan, asegurando el boleto de Puerto Rico a los cuartos de final del torneo.

Con la victoria, Puerto Rico mejoró a 3-0 en el Clásico de este año, mientras que Cuba cayó a 2-1, aún con posibilidades de avanzar eventualmente a la siguiente ronda con una victoria sobre Canadá el miércoles. Los equipos del Grupo A que avancen a los cuartos de final jugarán en Houston contra los equipos que avancen desde el Grupo B.

El héroe de la noche fue el receptor Martín Maldonado, quien conectó un doble de tres carreras en el segundo inning ante el abridor Julio Robaina para abrir el marcador a favor de Puerto Rico.

Las tres carreras impulsadas por Maldonado fueron más que suficientes para el cuerpo de lanzadores de Puerto Rico. El abridor Elmer Rodríguez (tres innings) y los relevistas Jovani Morán (dos), Yacksel Ríos (dos), Fernando Cruz (uno) y Edwin Díaz (uno) se combinaron para permitir apenas una carrera y dos hits. La otra carrera de Puerto Rico llegó gracias a un elevado de sacrificio de Carlos Cortés en el quinto inning. La única carrera de Cuba llegó en el sexto, cuando Alfredo Despaigne conectó un doble impulsor ante Ríos.

Por segundo juego consecutivo, Puerto Rico tuvo que esperar por una demora por lluvia en su propio estadio, esta vez de una hora y 13 minutos antes de que comenzara el encuentro. Pero tal como ocurrió la noche del sábado, el equipo se mantuvo invicto y ahora ya tiene su boleto a Houston.