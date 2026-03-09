Julio Rodríguez le asignó cinco flexiones a Juan Soto en el dugout

El buen ambiente que hay en el equipo dominicano cada día es más evidente, no importa la amplitud el marcador, los quisqueyanos se lo gozan.

El equipo de República Dominicana ha sido un toletero en lo que va del Clásico Mundial de Béisbol, con nueve jonrones, la mayor cantidad del torneo. Juan Soto tiene uno de ellos, uno que pone fin al juego bajo la regla de la carrera , y durante la cómoda victoria del lunes por 10-1 sobre Israel, intentó conectar dos más. Ambos se quedaron cortos, cayendo en el guante del jardinero central en la zona de advertencia.

¿Cómo respondieron sus compañeros? Después de la segunda vez en la novena entrada, mientras Soto regresaba al dugout con una sonrisa irónica, Vladimir Guerrero Jr. lo esperaba, señalando al suelo. Era hora de hacer flexiones.

Soto se agachó y les dio, bueno, un par. Sus compañeros los contaban mientras él avanzaba y parecía que llegó a unos 10 antes de retirarse. Fernando Tatis Jr. , quien había conectado un grand slam al principio del juego y estaba presumiendo sus músculos en el dugout, se aseguró de aplaudir el rápido entrenamiento de Soto.

"No importa cuánto te paguen", dijo el comentarista de FS1, Paul Severino. "Aun así, hay bromas de buen humor en el dugout".

Las estrellas invictas de República Dominicana tienen mucho más béisbol por delante, ya que su victoria contra Israel les aseguró el pase a cuartos de final . Esto significa que Soto tendrá muchas más oportunidades de demostrar que las flexiones surtieron efecto.