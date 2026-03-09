Varios jugadores dominicanos están afectados por el virus gripal

Aunque marcha perfecto con marca de 3-0 en el pool D, el equipo de República Dominicana se ve afectado por un virus gripal en varios de sus miembros.

Primero Geraldo Perdomo no accionó en el segundo partido ante Países Bajos por causa del virus, mientras que Carlos Santana y Vladimir Guerrero Jr le siguen los pasos, este último hasta fiebre le ha dado.

Incluso, Vladdy Jr ni siquiera estuvo en el campo con el equipo para las prácticas este lunes, pero más tarde se le observó en el dugout bien abrigado.

En el caso de Santana también ha confrontado sus inconvenientes, aunque si pudo jugar todo el camino en la inicial.

Incluso Pujols sostuvo que Perdomo recibió tratamiento continuo y le dieron varias porciones de suero.

“ Estamos ganando los partidos, pero el virus ha afectado a algunos de los peloteros y lo que esperamos es que disminuya la afección”, expresó un integrante de la delegación.

De su lado, Fernando Tatis Jr sostuvo que algunos de los muchachos si están afectados, pero no han bajado la guardia, todo lo contrario mantienen el ánimo bien en alto.

“Esperamos que el mismo desaparezca, pues ya alcanzamos la clasificación y ahora la contienda será mucho mayor agregó.