Béisbol

clásico mundial

Esta será la alineación del equipo de RD vs. Nicaragua

Fernando Tatis Jr., sigue de primero en el orden y de jardinero derecho.

  • Cristopher Sánchez está llamado a ser el pitcher abridor. 
Jugadores dominicanos concentrados en el Estadio Quisqueya, donde realizaron su primera práctica en el país entre la tarde y la noche del lunes 2 de marzo de 2026

Jorge Luis TorresSanto Domingo, RD

El dirigente de la República Dominicana, Albert Pujols, ya tiene lista su batería para su primer compromiso oficial del Clásico Mundial. 

Durante el primer encuentro del dominicana en el Estadio Quisqueya, el capataz hizo un simulacro de cómo se vería la ofensiva nacional y este viernes replicó la dósis. 

ALINEACIÓN

NCA VS. RD, 6 de marzo 2026

1. Fernando Tatis Jr. RF
​2. Ketel Marte 2B
​3. Juan Soto LF
​4. Vladimir Guerrero Jr. 1B
​5. Manny Machado 3B
​6. Junior Caminero DH
​7. Julio Rodríguez CF
​8. Austin Wells C
​9. Geraldo Perdomo SS

La selección nacional se enfrentará ante Nicaragua a las 8:00 P.m., (hora dominicana). Cristopher Sánchez será el pitcher abridor. 

