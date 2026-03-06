Esta será la alineación del equipo de RD vs. Nicaragua

El dirigente de la República Dominicana, Albert Pujols, ya tiene lista su batería para su primer compromiso oficial del Clásico Mundial.

Durante el primer encuentro del dominicana en el Estadio Quisqueya, el capataz hizo un simulacro de cómo se vería la ofensiva nacional y este viernes replicó la dósis.

ALINEACIÓN NCA VS. RD, 6 de marzo 2026 1. Fernando Tatis Jr. RF

​2. Ketel Marte 2B

​3. Juan Soto LF

​4. Vladimir Guerrero Jr. 1B

​5. Manny Machado 3B

​6. Junior Caminero DH

​7. Julio Rodríguez CF

​8. Austin Wells C

​9. Geraldo Perdomo SS

La selección nacional se enfrentará ante Nicaragua a las 8:00 P.m., (hora dominicana). Cristopher Sánchez será el pitcher abridor.