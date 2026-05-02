Puente flotante y paso a desnivel avenida 27 de Febrero con Tiradentes, cerrados temporalmente

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes fue cerrado de manera temporal al tránsito para la continuación de los trabajos que se realizan en esa estructura.

La suspensión inició a partir de las 10:00 de la noche del 1 de mayo y se extenderá hasta el lunes 4 a las 4:00 de la mañana y conforme a la entidad, la intervención forma parte de una programación que se ejecuta en horario nocturno, para reducir el impacto en la movilidad diaria y, sobre todo, garantizar condiciones seguras tanto para los conductores como para los equipos de trabajo en vía.

La institución también confirmó que el puente flotante sobre el río Ozama estará cerrado al tránsito vehicular desde las 10:00 de la mañana hasta las 12 del mediodía de este sábado.

Según el MOPC, el motivo del cierre es por el paso de la embarcación M/V Bourbon Liberty 308, que estará saliendo del Astillero Joseph Industrial Development Corp.

El MOPC señala que durante ese lapso de tiempo las vías alternas para los conductores desplazarse incluyen los puentes Juan Pablo Duarte, Juan Bosch y Matías Ramón Mella.

El puente flotante comunica el Distrito Nacional con el sector de Villa Duarte, perteneciente al municipio Santo Domingo Este.