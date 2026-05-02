Mercedes-Benz en República Dominicana: una historia de elegancia, velocidad y legado

Mucho antes de que los vehículos modernos dominaran las avenidas, hubo automóviles que no solo rodaban: imponían presencia. En la memoria automotriz de la República Dominicana, pocos nombres despiertan tanta admiración como Mercedes-Benz, una marca que desde sus primeras apariciones en el país se convirtió en sinónimo de elegancia, ingeniería superior y confiabilidad absoluta.

La historia comienza en 1946, con la fundación de Ozama Trading Company, empresa visionaria que ayudó a conectar al país con las grandes marcas internacionales del motor. En una nación que avanzaba hacia la modernidad, la llegada de Mercedes-Benz representó mucho más que nuevos vehículos. Representó una nueva manera de entender el automóvil: precisión alemana, diseño refinado y tecnología adelantada a su tiempo.

Tiempo después, la familia Morales asumió un rol decisivo en esta trayectoria. Con trabajo, disciplina y visión empresarial, consolidaron el crecimiento de la empresa y fortalecieron la presencia de la marca en el país. Don Tomás Morales Garrido, recordado con cariño como don Papucho, dejó una huella de liderazgo y carácter que ayudó a cimentar ese legado.

Los primeros modelos Mercedes-Benz que comenzaron a circular por las calles dominicanas causaban asombro. Su porte distinguido, líneas sobrias y andar silencioso contrastaban con lo conocido hasta entonces. Eran máquinas construidas para durar, admiradas por empresarios, profesionales y apasionados del buen gusto. Poseer uno de estos vehículos no era solo un privilegio; era una declaración de respeto por la excelencia.

Entre aquellos modelos inolvidables destacaron los sedanes de la serie 180 y 190, así como joyas deportivas que marcaron época, entre ellas el legendario 300 SL, uno de los automóviles más admirados del siglo XX. Su diseño, potencia y exclusividad lo convirtieron en una pieza de culto para entusiastas de todo el mundo, y también en protagonista de una página histórica del automovilismo dominicano.

En 1961, durante una de las primeras competencias celebradas en la pista de la Fuerza Aérea Dominicana, el capitán Rafael Fernández Domínguez conquistó la victoria al volante de un Mercedes-Benz 300 SL. Aquel triunfo no fue solo una hazaña deportiva. Fue la confirmación de que la marca también podía dominar la velocidad con la misma autoridad con la que dominaba el lujo y la ingeniería.

Ese momento quedó grabado como símbolo de una época en la que los autos clásicos comenzaban a despertar pasión entre los dominicanos. Mercedes-Benz no era solo un vehículo elegante estacionado frente a una residencia o empresa. También era máquina de competencia, símbolo de progreso y objeto de admiración colectiva.

Décadas después, ese legado sigue vivo bajo el liderazgo de Ramón Ernesto Morales, representante de una nueva generación que ha sabido honrar la historia mientras impulsa el futuro. Gracias a esa continuidad, la marca mantiene en la República Dominicana el prestigio que la convirtió en referente desde sus primeros días.

Hoy, hablar de Mercedes-Benz en el país es hablar de recuerdos, emociones y tradición. Es recordar los primeros modelos que hicieron girar cabezas, las carreras que encendieron pasiones y una estrella que, desde hace generaciones, sigue brillando en nuestras carreteras.