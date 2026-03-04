¿El equipo impactó, sí o no?

La selección dominicana cumplió… la miniserie que protagonizó ante los Tigres de Detroit fue más emocionante que el trailer.

Desde que se abrieron las puertas del Estadio Quisqueya Juan Marichal para que los fanáticos presenciaran ese “establo de caballos” durante la primera práctica previo a los juegos de exhibición, hasta el inusual segundo partido que inició a las 3:00 P.m., el éxtasis se sentía a flor de piel desde el grand stand hasta el último asiento de las gradas.

Muchos de los jugadores comentaban de la buena vibra que se vive dentro del clubhouse, mientras que los aficionados lo catalogaban como el día más memorable del béisbol dominicano.

La naturaleza fue una aliada… a pesar de los pronósticos de mal tiempo, no se interrumpió el espectáculo. Como un regalo desde lo más alto, las lloviznas que se preveían cayeron luego del resultado 4-4 del último partido, como una especie de bendición divina.

El equipo dominicano venció sin contratiempos a los Tigres durante el primer choque 12-4. En el segundo la historia no fue la misma, quedaron igualados a cuatro por una regla de MLB de no extender más de nueve entradas los partidos de exhibición.

¿Quiénes fueron los héroes?

La frase popular entre los dominicanos que reza: “levantó en el Quisqueya” tiene una excepción en la regla, el poder de Juan Soto.

El jardinero levantó dos veces y ambas ocasiones conectó de jonrón… pegó batazos de cuatro esquinas en los dos partidos que se celebraron aquí a mediados de la corriente semana.

En el último juego, Soto bateó de 3-2 con cuadrangular, triple y tres carreras impulsadas. En el primero, terminó de 4-2 con jonrón y hit, una anotada y tres remolques. En esta miniserie tuvo promedio de .428 y un OPS de 1,750.

en los entrenamientos

Soto no ha tenido la misma suerte… batea para .167, con dos hits en 12 turnos y un remolque en cinco partidos.

Lo curioso de este caso, es que no recibió boletos.

Junior Caminero

Junior Caminero estuvo en su “máxima” expresión.

El antesalista suma 10 turnos consecutivos conectando de hit en sus últimos tres partidos disputados en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Todo comenzó hace dos años, cuando los Leones del Escogido derrotaron a los Tigres del Licey en el séptimo juego de la final de la LIDOM. Aquella noche histórica, la misma en la que Caminero disparó el jonrón por encima del paredón de los 411, bateó de 5-4. Falló su primer turno, pero a partir de ahí inició una racha que sigue vigente hasta hoy.

Representando a la República Dominicana en los partidos de exhibición ante los Tigres de Detroit, Junior terminó el primer encuentro con jornada perfecta de 4-4, incluyendo un jonrón, dos anotadas y una remolcada.

Cerró la miniserie de dos juegos con otros dos indiscutibles, incluido un triple.