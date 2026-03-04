Ahora llega la pregunta, los análisis y las controversias: ¿convencieron los muchachos de la selección dominicana en sus dos partidos ante los Tigres de Detroit, en suelo quisqueyano? Yo creo que sí, porque lo hecho en el cuarto inning del primer partido —aquellos tres jonrones— fue más que suficiente para enviar un mensaje.

Y el mensaje fue claro: tienen ofensiva para ser opción de campeón en el Clásico Mundial de Béisbol, cuyo calendario oficial empezó a desarrollarse este jueves en Japón. Por allí están jugando, en los primeros partidos, Taiwán-Australia y Chequia-Corea del Sur, y se podrán conocer los resultados al amanecer de este día.

El equipo RD pegó 19 hits en su primer juego; ayer no pudieron batear, solo hicieron cuatro carreras para terminar con un empate de 9 innings (según las reglas de la primavera no hay extra innings).

Lo más llamativo del caso es que de la poderosa alineación dominicana batearon pocos. El terrible Juan Soto pegó de 7-4; ayer disparó triple, remolcando dos, y luego jonrón solitario, y salió fortalecido como el ídolo número uno. En los dos partidos remolcó 5.

Junior Caminero extendió su idolatría local, y ahora hasta los liceístas lo adoran luego de una tremenda exhibición ofensiva. En el primer juego tuvo de 4-4; el segundo, de 2-2. En total, de 6-4, y ahora la narrativa le añade el 4-4 de su último juego en Lidom hace dos torneos, cuando decidió el título a favor del Escogido. En total, en el Quisqueya tiene de 10-10 (últimos diez turnos), desde el 27 de enero del 2025, cuando pegó su jonronazo decisivo ante el relevista Jairo Asencio.

¿Y los demás? Pocos se hicieron notar a estas alturas de Soto y Caminero, que se alejaron por las nubes.

Pero cabe precisar que esos jugadores están en período de entrenamientos, haciendo ajustes, poniendo las cosas en orden, encontrándose con el punto exacto de su swing.

LOS ENTRENAMIENTOS

En ese mismo tono, es oportuno citar que estas estadísticas de la serie RD-Detroit están divorciadas de los juegos de entrenamientos. Son muchos los jugadores que llegaron hasta aquí con sus propios números.

Por ejemplo, Juan Soto, jugando el left de los Mets, tiene de 12-2 solamente, pero explotó aquí ante Detroit. Caminero, de 12-5 en la tercera base de Tampa Bay, sin jonrón, pero 5 empujadas y promedio de .417. Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, de 9-3. Manny Machado, de San Diego, de 9-2, dos hits que han sido jonrones. Y a partir de este viernes les espera una jornada de dos semanas, del 5 al 17, a ver hasta dónde pueden llegar en el Clásico Mundial. Sus oponentes en el grupo D son tres débiles —Nicaragua, Israel y Holanda— y uno fuerte, que es Venezuela, fijado para el cuarto partido, el miércoles 11 de marzo. Todo eso ocurrirá en el Loan Depot Park, que se convertirá en una locura dominicana.

¿Será resucitado el Plátano Power o vienen con otro asunto?

EL EMPATE: Veamos algunos detalles del segundo encuentro, jugado nuevamente a casa llena en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

- Bryan Bello, lanzador de Boston, tuvo su primera apertura y es la primera vez que lanza en su país (igual pasó con Luis Severino el primer día). Bryan lanzó 3 innings de 1 hit, una carrera, 1 base por bolas y 2 ponches. Después de él lanzaron Elvis Alvarado, poco conocido aquí; Albert Abreu; Phillip Valdez; Enny Romero; Óscar de la Cruz y Jimmy Cordero, a quien le marcaron dos vueltas en el noveno. A ese nivel, RD ganaba el partido 3 por 2.

- Actuaron otra vez varios jugadores sustitutos, los de Lidom; inclusive, Sócrates Brito pegó un doble en uno de sus turnos. Vieron acción Mel Rojas Jr., Cruz, Michael de León y los lanzadores Valdez, Romero, Óscar de la Cruz y Cordero.

- Antes del partido, el comité organizador rindió honores a Juan Marichal retirando su número 27. Es algo simbólico, pero significa que nadie deberá usar dicho número en la selección en el futuro. Su hijo José Antonio hizo el lance de la primera bola, pues Juan no estuvo presente.

- El equipo estaba supuesto a dejar el país anoche, y este jueves al mediodía tendrán una práctica en Miami, antes de su primer juego la noche del viernes ante Nicaragua.

- Sandy Alcántara lanzará este viernes un partido oficial de los entrenamientos entre Marlins y Houston.

POSICIONES: Por cierto, una mirada a las posiciones de los entrenamientos de primavera trae cosas interesantes para los seguidores de los Yanquis. El equipo tiene el mejor récord de la Liga de la Toronja, en Florida, con 9-2, compartiendo el privilegio con los Piratas de Pittsburgh. Los Bravos de Atlanta tienen 8-2, y en el plano negativo están Detroit con 2-6, Toronto 2-7 y Minnesota 2-8. En la Liga del Cactus, por Arizona, los Gigantes de San Francisco 8-2, los Dodgers 9-3 y Seattle 3-7.

