Héctor Neris y Jimmy Paredes seguirán en las filas del Escogido
se unen a Junior Lake, Sócrates Brito, José Marmolejos, Erik González y Alexander Colomé dentro del grupo de agentes libres del Escogido que han renovado con el club.
La gerencia de Operaciones de Béisbol de los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, informó que el relevista derecho Héctor Neris y el jardinero Jimmy Paredes continuarán en el equipo escarlata.
Neris, de 36 años, fue determinante en la corona 18 obtenida por los melenudos en la campaña 2025-26. Sumando todas las etapas completó 14.0 innings, 12 de ellos en postemporada, con 0.64 de efectividad, 1.07 de WHIP y 13 ponches. Solo en los playoffs, la oposición le bateó .135.
El oriundo de Villa Altagracia y con 12 años de experiencia en las Grandes Ligas, totaliza 114.2 entradas en su carrera abarcando todas las fases del circuito otoño-invernal dominicano, incluyendo 2.55 de promedio de carreras limpias, 1.21 de WHIP y 98 ponches.
Paredes, de 37 años, recientemente tuvo participación con el Escogido en la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, México, donde promedió .500 en la ronda preliminar, con un cuadrangular y una remolcada.
El capitán escarlata y nativo de Santo Domingo completó su decimoprimera campaña con los rojos y la número 16 en sentido general en la Lidom. De por vida en series regulares batea .236, con 120 remolcadas, 113 anotadas, 12 jonrones y 42 dobles en 319 encuentros.
Neris y Paredes se unen a los jardineros Junior Lake, Sócrates Brito y José Marmolejos, al campocorto Erik González y al relevista Alexander Colomé, dentro del grupo de agentes libres del Escogido que han renovado con el club.
Cada uno de los mencionados estarán accionando en su temporada de opción mutua y le otorgaron a los Leones el derecho de reserva del torneo 2027-28, como opción del equipo.