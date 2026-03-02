Héctor Neris y Jimmy Paredes seguirán en las filas del Escogido

La gerencia de Operaciones de Béisbol de los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, informó que el relevista derecho Héctor Neris y el jardinero Jimmy Paredes continuarán en el equipo escarlata.

Neris, de 36 años, fue determinante en la corona 18 obtenida por los melenudos en la campaña 2025-26. Sumando todas las etapas completó 14.0 innings, 12 de ellos en postemporada, con 0.64 de efectividad, 1.07 de WHIP y 13 ponches. Solo en los playoffs, la oposición le bateó .135.

El oriundo de Villa Altagracia y con 12 años de experiencia en las Grandes Ligas, totaliza 114.2 entradas en su carrera abarcando todas las fases del circuito otoño-invernal dominicano, incluyendo 2.55 de promedio de carreras limpias, 1.21 de WHIP y 98 ponches.

Paredes, de 37 años, recientemente tuvo participación con el Escogido en la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, México, donde promedió .500 en la ronda preliminar, con un cuadrangular y una remolcada.

El capitán escarlata y nativo de Santo Domingo completó su decimoprimera campaña con los rojos y la número 16 en sentido general en la Lidom. De por vida en series regulares batea .236, con 120 remolcadas, 113 anotadas, 12 jonrones y 42 dobles en 319 encuentros.

Neris y Paredes se unen a los jardineros Junior Lake, Sócrates Brito y José Marmolejos, al campocorto Erik González y al relevista Alexander Colomé, dentro del grupo de agentes libres del Escogido que han renovado con el club.

Cada uno de los mencionados estarán accionando en su temporada de opción mutua y le otorgaron a los Leones el derecho de reserva del torneo 2027-28, como opción del equipo.