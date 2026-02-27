Presidente Abinader resalta inversión superior a RD$6 mil millones en deportes

El presidente de la República, Luis Abinader, resaltó la significativa inversión ejecutada en el sector deportivo a través del Ministerio de Deportes y Recreación, que dirige el ministro Kelvin Cruz, correspondiente al período agosto 2025–febrero 2026.

El mandatario informó que en 2025 el Gobierno dispuso de una cifra histórica superior a los RD$6,000 millones para el sector deportivo, consolidando una gestión basada en la planificación estratégica, la inversión oportuna, la equidad territorial y la inclusión social.

Durante su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, recordó que la República Dominicana será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Estos serán conocidos como los “Juegos del Centenario”, al cumplirse 100 años de la celebración de su primera edición en 1926, siendo el evento deportivo regional más antiguo del mundo.

En ese sentido, el Gobierno entregó aportes al Comité Organizador de Santo Domingo 2026 por un monto de RD$2,700,190,000.00, destinados a garantizar el montaje exitoso del evento, que albergará aproximadamente 6,215 atletas y 4,324 oficiales, generando un impacto directo en el turismo deportivo y en la economía nacional.

En materia de infraestructura, "en 2025 impulsamos una verdadera revolucuón deportiva a través del Ministerio de Deportes, con una inversión superior a RD$1,200 millones en 40 nuevas obras entregafas y más de 150 instalaciones remozadas en todo el pais, devolviendo espacios dignos a nuestras comunidades", afirmó Abinader ante la Asamblea Nacional.

Además, el Gobierno dispuso una inversión adicional de RD$2,000 millones, provenientes de fondos recuperados de casos de corrupción sometidos y condenados, para la construcción y reconstrucción de obras deportivas en 27 municipios del país.

Entre los proyectos anunciados se encuentra la construcción de la moderna Arena de La Vega, con capacidad para más de 4,500 aficionados, concebida como un símbolo de modernidad y alto rendimiento para toda la provincia. También se remodelarán las instalaciones del Centro Olímpico de La Vega, el Complejo Deportivo de San Pedro de Macorís y el estadio municipal de San Juan de la Maguana.

De igual manera, se construirán 25 multiusos en municipios que actualmente no cuentan con este tipo de infraestructura deportiva. "Con ello garantizamos que no habrá un solo municipio en la República Dominicana sin al menos un techado multiuso. Eso es equidad territorial. Eso es justicia deportiva".

El mandatario resaltó el respaldo sostenido a las federaciones deportivas nacionales, asegurando la entrega oportuna de las subvenciones fijas mensuales, así como recursos para la participación en eventos internacionales, fogueos y bases de entrenamiento, con miras a la preparación de los atletas rumbo a Santo Domingo 2026, destinando para estos fines más de RD$570 millones.

El presidente agregó que el Ministerio de Deportes fortaleció el Programa de Asistencia y Protección Social a los Atletas de Alto Rendimiento mediante la duplicación de los estipendios económicos mensuales, el suministro de alimentación balanceada, servicios de transporte, alojamiento digno y la cobertura de seguro médico y de vida.

La cobertura del programa fue ampliada, pasando de 500 atletas beneficiados en diciembre de 2024 a 527 en diciembre de 2025.