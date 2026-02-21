Aunque el equipo aún no ha hecho oficial su rol, Albert Pujols ya ejerce sus “funciones de jefe” y comienza a mover las fichas dentro de las Estrellas Orientales.

El conjunto petromacorisano decidió mantener como gerente general a Ángel Ovalles, pero dejó vacante el puesto de dirigente… al menos hasta inicios de febrero.

Fueron Pujols y Ovalles quienes se encargaron de concretar la llegada de Héctor Borg como nuevo capataz de la novena verde. Sin embargo, el mayor toletero dominicano ,quien debutará en funciones ejecutivas, fue el principal impulsor del movimiento.

Tras concluir el round robin, Pujols se comunicó con Audo Vicente, vicepresidente de operaciones de los Tigres del Licey, para solicitar permiso y entrevistar al entonces coach de banca del conjunto azul.

“Nosotros hicimos varias llamadas y Albert fue quien se encargó de toda la logística previa. Eso es muy profesional: primero debe haber un acercamiento del equipo interesado y, si los ejecutivos dan el permiso, entonces se realiza la entrevista. Pujols fue quien llamó a Audo y posteriormente mantuve el proceso con Ovalles”, declaró Borg en entrevista exclusiva para Listín Diario conducida por el editor deportivo, Héctor J. Cruz.

Video Fue Albert Pujols quien empujó por la firma de Héctor Borg en las Estrellas

Entrevista

Borg Polanco, quien recientemente fue nombrado coach de tercera de los Gigantes de San Francisco, tendrá como misión devolver a las Estrellas a la segunda fase del torneo invernal.

Los orientales quedaron fuera del round robin la pasada temporada, al igual que el Licey.

En el ínterin del pasado torneo, cancelaron a su manager icónico Fernando Tatis, y los días finales de la serie regular estuvo de manager interino Carlos Paulino.

“He hablado con algunos de los muchachos. Con Robinson Canó he intercambiado mensajes, al igual que con Jhan Mariñez. Son todos excelentes profesionales. Con Fernando Tatis Jr. también mantengo buena relación, así que pueden esperar un buen resultado nuestro en la próxima campaña”, añadió el dirigente.

¿Preparado?

El nuevo dirigente de las Estrellas asegura que ya estaba en el círculo de espera para asumir un puesto de esta magnitud.

Explicó que llevaba tiempo aguardando una oportunidad como esta y que se siente plenamente preparado para el reto.

Reveló que durante la temporada 2024-25 los Gigantes del Cibao le hicieron un acercamiento, aunque las conversaciones no prosperaron.

“Hace tres años entendía que ya estaba listo. Llevo muchos años en esta posición, manejando clubhouse, liderazgo y conexión con los jugadores. La experiencia me ha permitido aprender a lidiar con diferentes departamentos y situaciones difíciles, así como a llevar la batuta de un grupo. Desde entonces visualizaba el juego de manera distinta y sentía que la oportunidad se acercaba. Soy un fiel creyente de Dios y siempre le pedía que, si era su voluntad, me colocara donde fuera mejor para mí y para la franquicia que me diera la oportunidad. He tenido varios procesos en los últimos dos años; con el Cibao también entrevisté el año pasado y todo salió muy bien”, manifestó.

En la LIDOM, en calidad de coach, Borg se proclamó campeón con el Licey en la temporada 2023-24. Además, conquistó la medalla de bronce al dirigir a la selección dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.