Los 5 boletos recibidos en un juego de Lidom

En el primer partido de la serie final pasada efectuado el miércoles 21 de enero del 2026, entre los Toros del Este y Leones del Escogido en el Estadio Juan Marichal, choque que fue ganado por los melenudos, el antesalista de los Toros, Jeimer Candelario recibió cinco boletos para ser esta la primera vez que ocurría en un choque de serie final.

Mientras que en series regulares este hecho ha sucedido en cuatro ocasiones. La primera vez ocurrió hace 69 años, justo un lunes 21 de enero de 1957 en el último encuentro de la serie regular de esa estación cuando Andrés Rodgers, del Escogido se convirtió en el primero en lograr esta hazaña, en un triunfo del Licey 8–6 en choque que se extendió a diez entradas.

Luego, el sábado 16 de enero de 1960 en el parque Rhadamés, hoy estadio Cibao en un choque entre las Estrellas y las Águilas, el cual ganaron los Orientales 6–4, Jim Greengrass, de las Águilas, alcanzó esta hazaña de una manera muy extraña en cualquier liga, si es que esto ha pasado en otras ocasiones, Greengrass solo participó en esa estación en apenas cinco juegos de la serie regular, tuvo 21 apariciones, 16 turnos, conectó cinco hits, de estos dos fueron dobletes y un jonrón y recibió cinco transferencias.

Juan Castillo, de las Estrellas en un encuentro celebrado el viernes 28 de diciembre de 1990 celebrado en el Francisco Micheli frente a los Azucareros, se convirtió en el tercer pelotero en recibir cinco boletos en un partido en una victoria de los paquidermos con pizarra de 3-2 y el cuarto pelotero en alcanzar esta proeza en un desafío es Víctor Méndez, jardinero de los Gigantes, cuando el lunes 12 de noviembre del 2007 en el estadio Julián Javier en un éxito del Licey de 12-5.

primer choque que inicia a las 10:00 p.m.

El lunes 20 de octubre del 2025 en el estadio Quisqueya Juan Marichal, por primera vez en la historia de LIDOM que un choque de béisbol, se inicia después de las 10:00 p.m cuando en esa fecha en un partido entre las Estrellas y el Escogido este comenzó a las 10:15 de la noche, choque que estaba señalado para iniciar a las 7.15 p.m, pero las lluvias caídas hicieron que se retrasara por tres horas. Los escarlatas ganaron el mismo con pizarra de 2-0, contando con el brillante trabajo monticular de Grant Gavin, quien actuó por 5.0 entradas. Esta blanqueada fue la número 613 que se lanza en series regulares en el Quisqueya Juan Marichal desde su inauguración el domingo 23 de octubre de 1955, fue la número 216 de los Leones en este escenario y la 312 en total en jornadas de Serie Regular.