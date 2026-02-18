Licey anuncia continuidad de Gilbert Gómez y el regreso de Wellington Cepeda

Los Tigres del Licey anunciaron la continuación de Gilbert Gómez como su manager para el próximo torneo de béisbol otoño-invernal, así como el regreso a sus filas de Wellington Cepeda en calidad de asistente del dirigente.

Con el Licey, Gómez estará en su sexta campaña con los Tigres, organización en la que ha ejercido funciones que van desde coach de control de calidad hasta dirigente. Condujo al equipo al campeonato de la temporada 2023-24 y a dos Series Finales consecutivas, convirtiéndose en el manager campeón más joven en la historia de LIDOM, con 31 años y 324 días, superó así la marca previa de Audo Vicente (33 años y 175 días en 2012-13).

Gómez se convirtió en el séptimo dirigente nativo en la historia de la LIDOM que logra conquistar un campeonato en su temporada de debut.

Los Mets lo nombraron durante la temporada de receso como coach de primera base y de jardineros para la próxima temporada de las Grandes Ligas, consolidando así el ascenso de uno de los técnicos más prometedores dentro de la organización.

Inició su trayectoria profesional tras ser firmado en 2009 por los Mets y posteriormente seleccionado por el Licey en el Draft de Novatos de 2012. En 2017, con apenas 25 años, decidió poner fin a su carrera como jugador para dedicarse de lleno a la formación y dirección técnica.

En el ámbito del desarrollo, ocupó el rol de hitting coach en la Rookie League en 2021. En 2022 fue nombrado coach de banca de St. Lucie, Clase A, y un año más tarde ascendió a dirigente del conjunto. Su progresión continuó en 2025, cuando se coronó campeón como dirigente de los Brooklyn Cyclones, filial Clase A Avanzada de los Mets, guiando a la franquicia a su primer título en la South Atlantic League y tercero en su historia. Bajo su mando, el equipo impuso récord de 72 victorias en la fase regular y completó una postemporada perfecta (4-0).

Ese mismo año, Gómez fue elegido manager del “Breakout Game” de la pretemporada de MLB. También formó parte del cuerpo técnico de la selección dominicana que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, desempeñándose como coach de bateo y de tercera base.

De su lado, Cepeda se desempeña en la actualidad como instructor de bullpen de los Diamondbacks de Arizona en Las Mayores.

En el béisbol dominicano también ha sido instructor de lanzadores con las Estrellas Orientales, Tigres del Licey, Gigantes del Cibao y Leones del Escogido.

Con los Gigantes estuvo como manager y fue galardonado con el premio al Dirigente del Año en la temporada 2023-24.