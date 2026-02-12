Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Dodgers acuerdan hasta 2027 con Max Muncy y renuevan a Kiké Hernández

Max Muncy, de los Dodgers, observa su cuadrangular contra los Cachorros durante la octava entrada en el juego 7 de la Serie Mundial, el 1 de noviembre de 2025, en Toronto.

Max Muncy, de los Dodgers, observa su cuadrangular contra los Cachorros durante la octava entrada en el juego 7 de la Serie Mundial, el 1 de noviembre de 2025, en Toronto.ap

Agencia AP

Los Dodgers de Los Ángeles han acordado un contrato hasta 2027 con el infielder Max Muncy, lo que añade 10 millones de dólares en dinero garantizado.

Los Ángeles también acordó un contrato de un año por 4,5 millones de dólares con el utility puertorriqueño Kiké Hernández.

Los Dodgers ejecutaron la opción de 10 millones de dólares de Muncy para este año poco después del final de la postemporada, como parte de un acuerdo que terminará pagándole 34 millones de dólares por 2024-26. Ahora tiene previsto ganar 7 millones de dólares en 2027, con una opción del equipo por 10 millones de dólares para 2028 o una rescisión por 3 millones de dólares.

Muncy afronta su novena temporada con los Dodgers. Bateó para .243 con 19 jonrones y 67 carreras impulsadas el año pasado.

Muncy, de 35 años, posee el récord del equipo con 16 jonrones en postemporada, incluido uno en la octava entrada del séptimo duelo de la pasada Serie Mundial. Los Dodgers finalmente vencieron a Toronto en 11 entradas para convertirse en el primer equipo que repite como campeón en un cuarto de siglo.

