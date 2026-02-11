Puello Herrera: En 35 días montamos una gran Serie del Caribe

Ya con más de 72 horas de haber bajado el telón de la Serie del Caribe, el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, Comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe, tuvo calificativos de excepcional a todos los procesos operativos del certamen.

Esto, conociendo el hecho de que el Clásico que recién acaba de concluir se montó en apenas 35 días, un espacio irrisorio en un certamen de esta magnitud.

Solo, la Serie del Caribe montada en 2019 en Panamá registra un menor tiempo de organización en aquel caso apenas fueron 5 días, jornada que precisamente fue conquistada por los panameños.

“Solo contamos con 35 días para montar el evento y de la forma en que quedó todo, resulta sorprendente la labor que se realizó para que el certamen haya quedado bien con tan escaso tiempo que teníamos disponible”, señaló en entrevista con Listín Diario.

A la organización que existió, Puello Herrera agregó la buena asistencia, otros aspectos como entrega a tiempo de acreditaciones, de la cual no hubo ningún tipo de quejas, así como los premios entregados fue una cantidad muy elevada. “Estos aspectos básicos se cumplieron a cabalidad.

También, expuso que a pesar de los pocos días que tenían disponibles la promoción fue más que aceptable. Otro renglón a valorar fue la receptividad de los mexicanos, quienes se notaba en las calles que existía ambiente de Serie del Caribe.

Señaló que en el aspecto organizativo laboró una cantidad superior a las 60 personas, quienes se fajaron para que el montaje en sentido general fuera muy bueno.

llegada del reloj

Puello Herrera expresó que la implementación del reloj será uno de los aspectos básicos en que se trabajará para que así ocurra tan rápido como para la serie a efectuarse en Hermosillo.

“Debemos culminar con esos partidos que duran tanto tiempo, en ocasiones hasta cuatro horas, voy a insistir en que quede implementado, pues la duración de los encuentros se está extralimitando”, sostuvo.

La próxima asamblea a efectuarse en el seno de la Confederación será el 25 de junio en Hermosillo.

algunos de sus logros

En este sentido destacó que dejar la Confederación con un himno, una bandera y un museo son de las más importantes.

Y sobretodo, externó que la Serie del Caribe cuenta con gran estabilidad.

Sostuvo que en estos momentos escribe un libro donde quedarán plasmados los más trascendentes ocurridos en la Confederación en las más de tres décadas al frente de la misma.

ingreso de más países a la confederación

En 56 años que tiene la segunda etapa de la Serie del Caribe, apenas cuatro países son parte de la Confederación, Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela, con el paso de los años varias naciones han actuado en la justa, algunas de ellas como Cuba, Panamá y Colombia han conquistado la misma e incluye a Nicaragua y hasta un equipo de Japón accionó, pero ha sido tímido el interés por ser parte de la misma.

“Los países que se interesen deben mostrar la capacidad de poder montar el evento, en los diferentes aspectos, que incluye el económico”, señaló.

En el 2027 la Serie del Caribe irá a Hermosillo, México en 2028 y la de 2029 entonces será jugada en la ciudad de Miami.