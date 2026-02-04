Desde luego que el partido ganado por el Escogido a los Federales de Chiriquí (Panamá), se mete en la historia por su abultada anotación. Dice el reporte que las 31 carreras anotadas significan nuevo récord para el clásico, dejando atrás la anterior marca.

El 6 de febrero de 1990, en Miami, los Naranjeros de Hermosillo superaron a los Senadores de San Juan 20-8. El triunfo del Escogido fue 16 por 15.

Hubo de todo y la pizarra se igualó como en 5 ocasiones, pero al final el Escogido obtuvo su tercera victoria de la Serie del Caribe y mantiene su invicto, ahora en 3-0. ¿Qué significa esto? Un pase a la semifinal de este viernes, y eventualmente la conquista de la serie regular.

Para el Escogido ha sido mucho mejor que el año pasado, en la serie 2025, cuando se coronaron campeones. En la regular tuvieron 2-2, y en la pos tuvieron 2-0 para su 5to. título en el clásico.

Ramón Santiago, el mánager, pasó mucho trabajo este miércoles pues ningún pitcher aguantó, pero así es el beisbol. También en la pelota el día más soleado llueve.

Junior Lake sigue haciendo de todo, y desde ya le pueden entregar el premio de MVP. Lake está mostrando sus mejores cualidades cuando cumplirá 36 años el próximo 27 de marzo. Al firmarlo, el Escogido se ha sacado la lotería.

EL REFUERZO: Cristhian Adames, otro veterano de gran valor, también ha tenido un tremendo invierno en los distintos escenarios en que ha participado.

Adames, exjugador de los Toros del Este, debutó con el Licey este pasado torneo participando en 49 de los 50 juegos de calendario. En 169 turnos tuvo promedio de .308 con trío de jonrones, 22 remolcadas.

Luego fue captado como refuerzo de las Águilas y en 69 turnos tuvo alto promedio de .377, 1 hr., 12 impulsadas. Y ahora ha sido un completo éxito reforzando al Escogido en la Serie del Caribe.

Adames jugó en Grandes Ligas 5 años, en el período 2014-19 con Colorado y los Gigantes, pero no pudo permanecer más de ahí. Actualmente tiene 34 años de edad y en el verano juega en México.

Actuando con los Pericos de Puebla, en 274 turnos tuvo un bateo de .354 con 11 jonrones, 63 remolcadas. Es decir que también estuvo por todo lo alto.

Lake también jugó en MLB por 4 temporadas (2013-16) con Chicago Cubs, Baltimore y Toronto.

LOS ÚNICOS: Alrededor de la Serie del Caribe, localmente se repite el hecho de que la cadena matriz (Digital 15) transmite todos los partidos, cada día, no importa que el Escogido esté ausente. Esa modalidad la impuso el fenecido Juanchy Sánchez hace mucho tiempo, y ha sido continuada por los ejecutivos de AdcioMedia, Rafael Almánzar y Virgilio Rojo en forma muy atinada. Esto debe ser único en todos los países participantes, un privilegio para los dominicanos.

Algunos fanáticos se quejan de que los locutores, narrador y comentarista no tienen chances de hablar por la inmensa cantidad de anuncios comerciales, pero estos (los comerciales), nunca sobran. Felicito de nuevo a sus auspiciadores y que el Escogido sea campeón.

FALLECIDO: Mickey Lolich, lanzador zurdo de los años 60 y 80 en Grandes Ligas, fallece a los 85 años de edad. Fue héroe de los Tigres de Detroit cuando ganaron la Serie Mundial de 1968, y tuvo una actuación pocas veces vista. San Luis ganó 4 de los 7 juegos, y Lolich se acreditó el triunfo en 3 de ellos, pero noten cómo sucedieron los hechos: en sus 3 juegos fue la distancia completa, 9 innings en cada ocasión, y terminó con 3-0 y efectividad de 1.67.

En 27 innings permitió 20 hits, 21 ponches, simplemente increíble. En su carrera, entre 1963-79, lanzó 13 temporadas con Detroit y luego con San Diego y los Mets. Su marca general fue de 217-191 con 3.44 de efectividad, más 2,832 ponches. Tuvo su mejor año en 1971 con 25-14 y 2.92 de efectividad. En 1972 tuvo 22-14 con 2.50. No es parte del Salón de la Fama.

EL ZURDO: Framber Valdez se mantiene en la agencia libre, un zurdo de gran valor que busca un pacto multianual por unos buenos cheles. ¿Cuál es su escenario?

Framber es nativo de Palenque, en San Cristóbal, y tiene 32 años de edad. El año pasado ganó 18 millones de dólares con Houston, el único club para el cual ha lanzado en sus 8 años de liga mayor (2018-25). En 2025 tuvo marca de 13-11 y 3.66 de efectividad actuando en 192 innings, 187 ponchados.

De por vida tiene marca de 81-52 con 3.36, un total de 1053 ponches en 1080 entradas.

APRESADO: En Curazao dicen que el exjugador MLB Jonathan Schoop ha sido apresado como parte de un operativo relacionado con venta ilegal de armas. Schoop está supuesto a jugar el Clásico Mundial, pero ahora ese asunto luce feo.

