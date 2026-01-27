Estas son las alineaciones de esta noche de Toros y Escogido

Los Leones del Escogido buscan liquidar a los Toros del Este y consagrarse con el bicampeonato y su corona 18 en la LIDOM.

Los escarlatas ganaron un cuarto y apretado partido que se extendió a 11 entradas. Este martes, tienen fijado su objetivo: celebrar en casa.

En cambio, los Toros buscan mantenerse con vida y extender la serie.

Estas serán las alineaciones de hoy.

Leones del escogido

1. Héctor Rodríguez, CF

2. Erik González, SS

3. Sócrates Brito, RF

4. Junior Lake, LF

5. Raimel Tapia, DH

6.Yamaico Navarro, 1B

7. Alcides Escobar, 3B

8. Michael De La Cruz, C

9. Jonathan Guzmán, 2B

Grant Gavin, P

toros del este

1. Sergio Alcántara, SS

2. Rudy Martin Jr., CF

3. Bryan De la Cruz, RF

4. Eloy Jiménez, 1B

5. Eric Filia, DH

6. Yairo Muñoz, 2B

7. Eddie Rosario, LF

8. Onix Vega, C

9. Jeimer Candelario, 3B

Enny Romero, P