LIDOM anuncia calendario oficial de la Serie Final

El evento iniciará este miércoles 21 cuando los Toros visiten a los Leones en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Ese encuentro sería a las 7:15 de la noche. 

José Marmolejos, de los Leones, swing durante el último partido de la semifinales ante los Toros.EFE

La Liga Profesional de Béisbol de la República Dominicana (LIDOM) hizo público el calendario oficial de la Serie Final que se disputará entre Toros del Este y los Leones del Escogido.

El evento iniciaría este miércoles 21 en el estadio Quisqueya Juan Marichal, a las 7:15 de la noche.

Los partidos continuarán sin pausas hasta el viernes 23. El único día libre sería el sábado 24.

El domingo 25, los Toros visitarán a los Leones y el juego tiene hora pautada para las 5:00 de la tarde. Es el único choque que no iniciaría a partir de las 7:00 P.m.

Los Toros del Este consiguieron su pase a la final luego de un disputado encuentro contra las Águilas que se extendió a 10 entradas.

El Escogido, de su lado, lograron el primer puesto de las semifinales el 17 de enero cuando vencieron 7-4 a los Gigantes en el Quisqueya.

