Draft de Importados: Leones toman a Foster y Miranda; Toros a Crismatt y Despaigne

El tradicional Draft de Importados de cara a la Serie Final se realizó la tarde de este jueves, en el que ambos equipos clasificados, Leones del Escogido y Toros del Este, se reforzaron previo a su enfrentamiento.

Los Leones, actuales campeones, por ganar el primer lugar en el round robin, eligieron primero. Su selección número 1 fue el cerrador de las Águilas Cibaeñas, Matt Foster, mientras que en la segunda ronda se fueron con el abridor, también de las Águilas, Luis Fernando Miranda.

En el caso de los Toros, en la primera ronda escogieron al colombiano Nabil Crismatt, mientras que en la segunda se fueron con Odrisamer Despaigne.

Estos eran los importados inscritos en el draft de importados para la Serie Final 2026 Lea también

Por los amarillos se inscribieron los lanzadores Nabil Crismatt (que no ha lanzado este año), Matt Foster, A.J. Puckett, Yoan López, Odrisamer Despaigne y Luis Fernando Miranda. Los bateadores son Juan Carlos Gamboa y Rodolfo Amador.

Por otro lado, solamente el receptor David Bañuelos y el lanzador Elih Villanueva serán los disponibles por los de San Francisco de Macorís.