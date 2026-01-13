leones del escogido
Estas serán las alineaciones de LIDOM para esta noche
Cuando se juegan los últimos partidos del Round Robin, los equipos de la pelota dominicana ya tienen listas sus alineaciones para esta noche.
Los Gigantes visitarán a las Águilas, mientras que los Leones se medirán a los Toros en La Romana. Ambos partidos serán a las 7:30 P.m.
Las Águilas iniciarán con:
Steward Barrera LF
Leody Tavéras CF
Geraldo Perdomo SS
Cristhian Adames 3B
Jerar Encarnación DH
Ezequiel Durán RF
Aderlin Rodríguez 1B
Ángel Genao 2B
Elih Marrero C
Jorge Tavárez P
Los Gigantes tendrán a:
José Sirí CF
Eddinson Paulino 2B
Deyvison De los Santos 1B
Carlos Paulino DH
Kelvin Gutiérrez 3B
Pablo Reyes RF
Melvin Mercedes LF
David Bañuelo C
Julio Carreras SS
Emilio Vargas P
Sin embargo, en el juego de La Romana, los Leones saldrán:
Raimel Tapia DH
Erik González SS
Sócrates Brito RF
Junior Lake CF
José Marmolejos 1B
Jorge Mateo 2B
Michael De la Cruz C
Franchy Cordero LF
Alcides Escobar 3B
Por los Toros:
Rudy Martin CF
Bryan De la Cruz RF
Eddie Rosario LF
Eloy Jiménez 1B
Eric Filia DH
Yairo Muñoz 2B
Jeimer Candelario 3B
Onix Vega C
Rafael Lantigua
Justin Courtney P