Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

leones del escogido

Estas serán las alineaciones de LIDOM para esta noche

Junior Lake estará de cuarto en la alineación de los rojos.

Junior Lake estará de cuarto en la alineación de los rojos.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

Cuando se juegan los últimos partidos del Round Robin, los equipos de la pelota dominicana ya tienen listas sus alineaciones para esta noche.

Los Gigantes visitarán a las Águilas, mientras que los Leones se medirán a los Toros en La Romana. Ambos partidos serán a las 7:30 P.m.

Las Águilas iniciarán con:

Steward Barrera LF

Leody Tavéras CF

Geraldo Perdomo SS

Cristhian Adames 3B

Jerar Encarnación DH

Ezequiel Durán RF

Aderlin Rodríguez 1B

Ángel Genao 2B

Elih Marrero C

Jorge Tavárez P

Los Gigantes tendrán a:

José Sirí CF

Eddinson Paulino 2B

Deyvison De los Santos 1B

Carlos Paulino DH

Kelvin Gutiérrez 3B

Pablo Reyes RF

Melvin Mercedes LF

David Bañuelo C

Julio Carreras SS

Emilio Vargas P

Sin embargo, en el juego de La Romana, los Leones saldrán:

Raimel Tapia DH

Erik González SS

Sócrates Brito RF

Junior Lake CF

José Marmolejos 1B

Jorge Mateo 2B

Michael De la Cruz C

Franchy Cordero LF

Alcides Escobar 3B

Por los Toros:

Rudy Martin CF

Bryan De la Cruz RF

Eddie Rosario LF

Eloy Jiménez 1B

Eric Filia DH

Yairo Muñoz 2B

Jeimer Candelario 3B

Onix Vega C

Rafael Lantigua

Justin Courtney P

Tags relacionados