Las Águilas contratan un infielder y dos relevistas como refuerzos

La Gerencia de Operaciones de las Águilas Cibaeñas anunció hoy la contratación de tres piezas para fortalecer su relevo y su ofensiva, con miras a la conquista de la corona número 23.

Se trata del experimentado infielder Rodolfo Amador y de los lanzadores relevistas Matt Foster y Lupe Chávez, quienes se integran de inmediato al conjunto amarillo para aportar profundidad y dominio en la etapa semifinal del torneo LIDOM 2025-2026. Actualmente, el equipo se encuentra en un empate por la segunda posición, restando solo cinco juegos del calendario.

Este movimiento busca asegurar un equipo equilibrado y con capacidad de respuesta en todas las facetas del juego. Los nuevos integrantes aportan solidez y experiencia:

Matt Foster: Con experiencia reciente y exitosa como cerrador de los Naranjeros de Hermosillo, Foster llega para inyectar potencia al bullpen. Viene de registrar una impresionante efectividad de 1.16, con 14 rescates en la fase regular, ponchando a 31 bateadores en 31 entradas. Foster cuenta, además, con cuatro años de experiencia en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, lo que garantiza seguridad en las entradas finales.

Rodolfo Amador: Destacado jugador de cuadro de los Cañeros de Los Mochis. Amador llega tras una sólida campaña en México, donde promedió .270, con siete cuadrangulares y 33 carreras remolcadas. Es un bateador de gran disciplina y contacto, además de ser un defensor élite. Su llegada añade veteranía y solvencia al lineup aguilucho.

Lupe Chávez: Brazo derecho versátil proveniente también de los Cañeros. Chávez destaca por su capacidad en el relevo intermedio; en su más reciente participación acumuló un récord de 2-4, con una efectividad de 4.21, ofreciendo profundidad al cuerpo monticular.